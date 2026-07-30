Nene de 3 años baleado en la nuca: cómo avanza su salud y qué pasó con el demorado

El pequeño fue trasladado al hospital Castro Rendón. Desde Salud informaron su evolución. Fiscalía comunicó las novedades del único detenido.

En una primera instancia el menor fue atendido en el hospital de Plottier.

El nene de 3 años que recibió un disparo en la nuca con un rifle de aire comprimido en Plottier evoluciona favorablemente tras haber sido sometido a una cirugía en el Hospital Provincial Castro Rendón . El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Mudón 2, cuando el pequeño sufrió una grave lesión por un presunto accidente con el arma calibre 6,5 milímetros.

Debido a la gravedad de la herida, el niño fue trasladado de urgencia desde el hospital de Plottier al Castro Rendón en la capital provincial, donde permaneció internado con riesgo de compromiso medular .

Este jueves por la tarde, las autoridades de Salud y la Justicia brindaron más detalles respecto a la situación del niño y el detenido señalado como autor del disparo.

En un primer momento, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, que incluso ordenó el secuestro del arma y diversas medidas de prueba para reconstruir cómo ocurrió el episodio.

Claudio Espinoza

El niño fue operado y permanece estable

Este jueves, el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que el pequeño fue intervenido quirúrgicamente y que la operación permitió retirar el proyectil.

"El paciente fue intervenido quirúrgicamente, se logró retirar el proyectil y se encuentra estable, internado en el área de Pediatría. No presenta lesiones neurológicas", señala el parte médico oficial.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho. Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo con la información brindada por la médica de guardia del hospital de Plottier, el niño había ingresado cerca de las 15:15 del miércoles acompañado por dos mujeres. Presentaba una herida en el cuello con riesgo de compromiso medular, por lo que fue estabilizado y derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad de la capital neuquina.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron hoy que el niño continuará internado para controlar su evolución.

La Fiscalía cambió la calificación de la causa

La evolución favorable del pequeño modificó el rumbo de la investigación judicial. En un primer momento, intervino la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Lorena Juárez y del asistente letrado Maximiliano Jávega.

Durante la noche del miércoles se realizó un allanamiento con habilitación especial de horario, alrededor de las 21, en el que se secuestró el rifle de aire comprimido presuntamente utilizado.

Claudio Espinoza

Fuentes judiciales indicaron que se trata de un arma de aire comprimido calibre 6,5 milímetros que funciona mediante un sistema de carga con inflador. El arma será sometida a peritajes para determinar su funcionamiento, su capacidad de disparo y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En las últimas horas el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el expediente pasó a la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, ya que el niño se encuentra fuera de peligro.

En ese contexto, el hombre de 43 años que sería el novio de la abuela del niño y que permanecía demorado, fue notificado por el delito de lesiones graves y posteriormente recuperó la libertad.

La principal hipótesis: un accidente

Según informó la Fiscalía, los testimonios recabados, entre ellos el de la madre del menor herido y las pruebas incorporadas hasta el momento indican, de manera preliminar, que el disparo habría sido accidental.

Según se supo, el novio de la abuela del niño se encontraba manipulando y limpiando un rifle de aire comprimido cuando se produjo el disparo que impactó en la nuca del pequeño.

"Los testimonios y pruebas indican inicialmente que se trató de un accidente y en los próximos días se evaluará la situación procesal de la persona investigada", indicó el organismo.

Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de las pericias realizadas sobre el rifle de aire comprimido y otras medidas probatorias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer las eventuales responsabilidades penales.