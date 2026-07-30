Impactante: caminó 6 horas con un bastón de trekking ensartado en su cuerpo para no pagar el rescate

El excursionista rechazó el helicóptero y decidió autoevacuarse junto a sus amigos, por lo que recorrió 16 kilómetros herido. IMÁGENES SENSIBLES.

El accidente ocurrió durante una excursión en una peligrosa montaña de Montana, Estados Unidos.

Un hombre protagonizó un impactante accidente cuando realizaba una excursión en plena montaña. Su propio bastón de trekking quedó ensartado en su torso , y para no pagar el rescate caminó 16 kilómetros en esas condiciones.

David Cifaldi estaba escalando la peligrosa meseta Froze-to-Death-Montana, Estados Unidos- junto con sus amigos, al momento del accidente se encontraba cerca de la cima, en el pico más alto.

A pesar de la gravedad de la lesión, David rechazó ser evacuado en helicóptero y recorrió 16 kilómetros caminando con el bastón ensartado en su torso junto a sus compañeros hasta conseguir asistencia médica.

De acuerdo al relato del accidente, se conoció que David resbaló y cayó, por lo que su bastón de trekking de 112 centímetros le atravesó el costado del torso, saliendo por su espalda.

Después de consultar con sus amigos y considerar el alto costo de un rescate en helicóptero, Cifaldi decidió que debía salvarse por sus propios medios.

"Les dije 'Tenemos que bajar de esta montaña'. Y ambos respondieron 'No estoy tan seguro de eso'", comentó Cifaldi sobre la reacción de sus compañeros. "Estoy bastante seguro de que esto está fuera de mi pared torácica. No es más que una herida superficial".

Caminó 16 kilómetros con el bastón ensartado en el cuerpo

David es un enfermero de 32 años, trabaja en el servicio de atención de heridas de un hospital en Billings, por lo que se realizó una autoevaluación. Se sintió consciente, con poco dolor y sin sangrado significativo. El bastón no se movía. por lo que utilizaron un dispositivo de comunicación satelital para informar a las autoridades locales sobre su plan de autoevacuación.

El grupo comenzó su descenso, cuidando cada paso mientras se abrían camino por rocas y campos nevados hasta encontrar un sendero marcado. Tras más de seis horas de caminata y recorrer aproximadamente 16 kilómetros descendiendo 1.500 metros, llegaron a un inicio de sendero donde uno de ellos, Jesse Ross, había dejado estacionado un vehículo.

Vista de Granite Peak, la montaña más alta de Montana, Estados Unidos.

Mientras Cifaldi y sus amigos descendían, con el bastón sobresaliendo de su costado, el comandante del equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Stillwater, Ty Williams, monitoreaba su progreso a través de un operador que atendía las llamadas del grupo.

"No había peligro para nadie más. Él no quería nuestra ayuda y, por lo tanto, no vamos a violar sus derechos ni ir en contra de sus deseos imponiéndole nuestra ayuda", agregó.

Alrededor de las 15:30, los excursionistas se encontraban en el vehículo de Ross, rumbo a la clínica más cercana. Al llegar, se determinó que Cifaldi necesitaba un tratamiento más avanzado en Billings. Así que continuaron hasta el St. Vincent Regional Hospital, donde se le extrajo el bastón, se le vendó la herida y Cifaldi regresó a trabajar esta semana.

"Que el servicio de búsqueda y rescate venga a ayudarte es gratis. El vuelo no lo es. Eso influyó en mi decisión de autorrescatarme. Pero el hecho de que tenía conmigo a dos grandes amigos con experiencia y que teníamos la capacidad de contactar con búsqueda y rescate si algo salía mal hizo que fuera una decisión mucho más fácil".

Cifaldi había anhelado escalar Granite Peak, la montaña más alta de Montana con 3.900 metros. Esta montaña es conocida por sus condiciones climáticas impredecibles, incluyendo tormentas eléctricas y frío extremo.

Cada año, cientos de personas intentan alcanzar su cumbre, pero muchas no lo logran. En 2019, se reportó la muerte de un escalador experimentado que cayó mientras intentaba coronar el pico.