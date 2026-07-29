Investigan la brutal muerte de "Chocolatita", una conocida influencer y modelo de Only Fans

La modelo e influencer fue encontrada sin vida en un departamento. Los impactos detalles que revelaron la autopsia.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas en Perú, tras conocerse la muerte de una modelo y creadora de contenido, Raiza Joselyn Martínez Coppa, conocida en redes sociales como "La Chocolatita ". Un hombre de 36 años fue detenido.

La influencer tenía 34 años, fue encontrada sin vida en un departamento del distrito La Molina en Lima el pasado jueves 23 de julio. Los familiares de "La Chocolatita" reportaron su desaparición después de perder contacto con ella durante casi un día.

La joven había salido de su domicilio en Surquillo el miércoles 22 de julio y no regresó.

Según revelaron fuentes cercanas al caso, la encontraron tras la llamada de una mujer, identificada como Zelma Muñoz, madre de un hombre que residía en el departamento donde fue encontrada la víctima. Rápidamente se realizó un allanamiento que dio resultados policiales.

El cuerpo de Joselyn se encontraba en una habitación del inmueble, donde estaba el hijo de la propietaria, Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años. El hombre reveló que estuvo con ella la noche anterior y ambos se habrían junto a tomar bebidas alcohólicas.

Qué se sabe sobre su muerte y las denuncias previas que tiene el detenido

Tras su declaración, Arias Muñoz fue detenido por la Policía Nacional y permanece bajo investigación en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina.

La autopsia reveló que la causa de muerte de la joven creadora de contenido fue una asfixia mecánica por estrangulación. Su cuerpo se encontraba con cinta adhesiva cubriéndole la boca y con las manos y los pies atados.

El hermano de Chocolatita, Ronaldo Martínez, reveló que ella lo denunció por acoso en marzo de 2026, lo que aumenta las sospechas de un femicidio. "No hay otra, es un feminicidio. Esta persona, Raúl, ha estrangulado a mi hermana".

"Ha dejado a mi hermana tirada con una cinta, asfixiada, aproximadamente 8, 9 horas, hasta que su mamá se ha dado cuenta, pero él se ha escapado y ha regresado porque su mamá lo ha llamado y le ha dicho que se entregue", agregó en declaraciones a medios locales.

Según registros policiales, el hombre registra cuatro denuncias previas en dependencias policiales. Entre ellas, se incluyen acusaciones por maltrato psicológico contra una expareja y maltrato sin lesión en agravio de su madre.

Por el momento, el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio.

Quién era "La Chocolatita", la influencer asesinada

Raiza Joselin Martínez Coppa, conocida popularmente como "La Chocolatita", era una modelo e influencer peruana de 34 años dedicada a la creación de contenido para plataformas de suscripción para adultos.

Alcanzó notoriedad por su actividad en redes sociales y por verse vinculada mediáticamente a figuras públicas, entre ellas el futbolista Pedro Aquino, tras la difusión de imágenes del deportista visitando su domicilio.

En aquel momento, ella confirmó ante los medios que ambos mantuvieron comunicación frecuente hasta concretar el encuentro en su domicilio. En la televisión, la modelo mostró chats y audios, lo que incrementó el interés y la polémica en torno a su figura. "Hace una semana aproximadamente los mensajes se pusieron más intensos", sostuvo en una de sus intervenciones en medios.

No era la primera vez que el nombre de Raiza Martínez figuraba en situaciones polémicas. En 2024, también fue vinculada al actor argentino Julián Zucchi, quien admitió haber mantenido conversaciones de contenido subido de tono con la modelo, pese a estar en pareja con la periodista Priscila Mateo.