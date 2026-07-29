Una chica de 13 años asesinó a su abuela de 10 puñaladas: la impactante justificación que dio

La menor quiso hacerle creer a todos que fue un suicidio. Las duras revelaciones de las pericias psiquiátricas que le realizaron.

La menor fue hallada afuera de la vivienda donde cometió el atroz asesinato.

Un escalofriante crimen se registró en las últimas horas, al confirmarse que una adolescente mató a su abuela y dio una impactante justificación a las autoridades, luego de que intentara convencer a todos que se había tratado de un suicidio.

El cuerpo de la mujer de 81 años fue hallado el martes en su vivienda en un complejo ubicado en las calles Aparicio Saravia y San Martín del barrio Cerrito de Montevideo, Uruguay.

La policía se trasladó al lugar luego de recibir varios llamados de vecinos haciendo alusión a gritos provenientes de la casa . La nieta de la víctima también llamó al 911 y afirmó que la mujer se había suicidado.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, descartaron esa posibilidad. Al lado del cuerpo se encontraba una cuchilla limpia y un trapo con manchas de sangre.

La menor de 13 años dio diversas versiones sobre lo ocurrido que se contradecían constantemente. Frente a esta situación, se indicó que permanecerá a disposición de la Justicia y su celular fue secuestrado, junto al arma blanca que fue presuntamente usada para el crimen.

La adolescente brindó varias declaraciones que se contradicen

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo detallaron que al arribar al lugar, encontraba una adolescente de 13 años, quien manifestó haber escuchado gritos provenientes del interior de la vivienda y, al salir del baño, encontró a la mujer tendida en el suelo, solicitando ayuda a vecinos. Inmediatamente, sospecharon sobre la versión brindada por la adolescente y tomó fuerza la hipótesis de homicidio.

Al conocerse los resultados de la autopsia se pudo confirmar que la mujer tenía diez puñaladas a lo largo de su cuerpo. Algunas de las heridas fueron en la zona del cuello y del tórax, detalló Montevideo Portal.

El Ministerio del Interior reveló que la joven brindó "varias declaraciones que se contraponen". Según informaron, la adolescente dijo que la mujer se había herido a sí misma y luego dijo que recibió órdenes de asesinarla a través de un juego en línea.

Qué revelaron las pericias psiquiátricas realizadas a la menor

Debido a la confesión, la joven fue sometida a diversas pericias, entre ellas psiquiátricas, para determinar si es consciente de sus actos.

Según indicaron fuentes del caso a El País, familiares aportaron la información de que la menor había sido internada recientemente y padece esquizofrenia, aunque hasta el momento se trata de información primaria que deberá ser corroborada mediante pericias.

Frente a este escenario, una psiquiatra pediátrica forense que intervino en el caso recomendó evaluación previa en el Hospital Pereira Rossel.

Desde Fiscalía informaron que fue "trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para evaluar la necesidad de una internación en ese centro asistencial. Mientras permanezca allí, deberá contar con custodia y una vez dispuesta el alta, será trasladada para cumplir la medida cautelar".

La imputación a la adolescente es por "la presunta comisión de una infracción gravísima tipificada como un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especialmente agravado por impulso de brutal ferocidad y genéricamente agravado por el abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora".