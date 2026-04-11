Un joven mató a golpes a su abuelo, confesó en un hospital y realizó una escalofriante denuncia

El acusado tiene 25 años y quedó detenido por homicidio simple. La Justicia investiga el trasfondo familiar y la veracidad de la denuncia.

Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Córdoba luego de que un joven de 25 años confesara haber matado a golpes a su abuelo , un hombre de 84 años, tras una violenta discusión en su vivienda d el barrio Villa El Libertador. El acusado se presentó por sus propios medios en un hospital, admitió el hecho ante los médicos y quedó detenido por orden judicial.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en una casa ubicada en la calle Vicente Forestieri al 4800, en la zona sur de la capital cordobesa. Según los primeros testimonios, el joven llegó al domicilio de su abuelo y, tras una discusión, lo atacó violentamente, provocándole graves lesiones en la cabeza que derivaron en su muerte.

Luego del ataque , el joven se trasladó en moto hasta el Hospital San Roque, donde pidió atención médica y confesó el crimen. Allí aseguró: “ Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa”, lo que activó de inmediato el protocolo policial.

Tras la denuncia del personal de salud, efectivos policiales se dirigieron al domicilio señalado y encontraron al adulto mayor sin vida, con múltiples golpes en el rostro y el cuero cabelludo, compatibles con una agresión violenta que le provocó un traumatismo de cráneo fatal.

Mató a su abuelo a golpes en Córdoba (2)

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como José Luis Zárate, de 84 años, quien residía desde hacía décadas en el barrio Villa El Libertador. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos, que describieron la escena como impactante y señalaron que el conflicto se habría desencadenado de manera repentina.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría sido con una silla, aunque ese punto continúa bajo investigación y deberá ser confirmado por las pericias judiciales.

La denuncia de abuso y la investigación

Durante su declaración, el joven aseguró que actuó tras una agresión y denunció que había sido víctima de abuso por parte de su abuelo, una afirmación que ahora forma parte de la investigación judicial.

Sin embargo, esa versión aún no fue corroborada y será analizada mediante pericias y testimonios. En paralelo, familiares de la víctima habrían puesto en duda esa acusación, por lo que la Justicia busca reconstruir el contexto familiar y psicológico previo al crimen.

Imputación y situación judicial

El fiscal Víctor Hugo Chiapero imputó al acusado por homicidio simple y ordenó su detención. El joven permanece alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la investigación y se espera que sea indagado en los próximos días.

Los investigadores trabajan ahora en determinar el móvil del crimen, analizar las pericias médicas y psicológicas del acusado y verificar la veracidad de la denuncia de abuso, una línea clave para el desarrollo de la causa.