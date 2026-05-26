Un patrullero y una camioneta chocaron durante la madrugada

El siniestro ocurrió en una esquina de alto tránsito. El conductor de la camioneta fue asistido por personal del SIEN y hubo demoras en la circulación.

Los vecinos dijeron que el conductor de la camioneta perdió el conocimiento unos minutos.

Un fuerte choque ocurrido durante la madrugada generó preocupación entre los vecinos y obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos. El siniestro involucró a un patrullero y a una camioneta Mercedes Benz, cuyo conductor debió recibir asistencia médica en el lugar tras perder el conocimiento.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:15 de la madrugada de este martes , en la esquina de Rufino Ortega y Avenida del Trabajador , en la ciudad de Neuquén. Según relataron vecinos de la zona, el móvil policial habría cruzado la intersección sin llevar las sirenas encendidas y fue embestido por la camioneta.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, los vehículos involucrados fueron un patrullero y una camioneta Mercedes Benz . El impacto se produjo en una esquina transitada de la ciudad, aunque por el horario la circulación era menor que durante el día.

Tras el choque, el conductor de la camioneta perdió el conocimiento y debió ser atendido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que se acercó al lugar para asistirlo. Por el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Los vecinos que presenciaron o escucharon el impacto señalaron que el golpe fue fuerte y que rápidamente comenzaron a acercarse personas para ver qué había ocurrido. También indicaron que, a raíz del siniestro, el tránsito quedó cortado durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Choque patrullero Neuquen (1)

Uno de los puntos que ahora deberá ser establecido en la investigación es cómo se produjo el choque. Según la versión aportada por vecinos, el patrullero habría cruzado sin utilizar sirenas, una situación que será materia de análisis para determinar las responsabilidades del caso.

Hasta el momento, no trascendió si el móvil policial se dirigía a un procedimiento ni cuántos efectivos circulaban en el patrullero al momento del choque.

Luego del siniestro, la circulación en el sector de Rufino Ortega y Avenida del Trabajador permaneció interrumpida durante varios minutos. La medida permitió que personal de emergencia pudiera asistir al conductor de la camioneta y que se realizaran las primeras actuaciones en el lugar.