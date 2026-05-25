El sonido de una puerta blindex fue clave para esclarecer un robo: así quedaron en evidencia los ladrones

El sonido de una puerta blindex romperse, registrado por cámaras de seguridad con audio, se transformó en una pieza clave para que la Policía pueda relacionar a tres sospechosos con el robo a un comercio en pleno centro de San Martin de los Andes . Además, lograron recuperar el botín.

El Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur concretó tres diligencias judiciales de allanamiento en el marco de una investigación por presunto robo que cuenta con la intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial.

El comisario inspector José Heriberto Puel informó a LM Neuquén que, para la ejecución de los procedimientos, se desplegó un operativo coordinado que contó con la colaboración de efectivos de la División Comando Radioeléctrico, Comisaría Nº 23 y Comisaría Nº 43.

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Los allanamientos

Las medidas fueron el resultado de una serie de tareas investigativas desarrolladas por la División Investigaciones a partir del relevamiento de cámaras en el casco céntrico de la localidad. Luego, el trabajo de análisis y recolección de información permitió identificar domicilios vinculados a las personas bajo investigación y solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

Como resultado de las diligencias, dos de los domicilios allanados arrojaron resultados más positivos, procediéndose al secuestro de diversas prendas de vestir y aparatos electrónicos que serían de interés para la causa. Puel indicó que se trata de una notebook y ropas que guardarían relación con los hechos investigados.

Asimismo, durante uno de los procedimientos se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, sindicado como uno de los presuntos involucrados en la investigación, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. Luego, lo notificaron del inicio de la investigación y fue puesto en libertad.

Fiscalia san martin

El video con sonido que dejó en evidencia a los delincuentes

El episodio ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo en el local “Lugares del Sur”. Según explicó a LM Neuquén Emanuel Olivera, jefe de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, todo comenzó cuando un empleado advirtió el faltante de una computadora y un teléfono celular utilizados para trabajar en el comercio. El dueño del local realizó la denuncia y a partir de allí se inició una investigación basada principalmente en el relevamiento de cámaras públicas y privadas.

“Pudimos observar el movimiento de tres sujetos masculinos. Primero hacen un merodeo por el sector y después ingresan al comercio. El audio fue fundamental porque permitió certificar el momento exacto en que rompen la puerta de blindex”, explicó Olivera.

Las imágenes muestran que a las 2:17 comenzaron los movimientos sospechosos en la cuadra y un minuto más tarde los hombres ya estaban dentro del local. Luego se llevaron los elementos en cuestión de segundos.

robo san martin de los andes

La Brigada logró identificar a los sospechosos casi de inmediato. “Son personas conocidas en la ciudad. Visualizamos la fisonomía, la actitud de cada uno y la vestimenta que llevaban”, sostuvo Olivera. Aunque los hombres intentaron cubrirse parcialmente, en algunos momentos quedaron expuestos ante las cámaras. “Por lo general se suelen tapar, pero hubo momentos en que se quitaron el gorro y eso ayudó muchísimo”, agregó.

Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía autorizó tres allanamientos simultáneos. En uno de los domicilios encontraron al principal sospechoso, un hombre de unos 29 años, que fue demorado. "Tenía puesta una vestimenta coincidente con la utilizada durante el robo”, indicó Olivera.

En otro de los procedimientos apareció uno de los elementos más importantes para la víctima: la computadora sustraída. El equipo fue encontrado en la vivienda del padre de otro de los sospechosos. “Era un botín importante porque con eso trabajaban en el local”, remarcó el jefe de Brigada y agregó que continúan buscando a este joven.

El sonido de una puerta Blindex rota fue clave para esclarecer un robo

En el tercer domicilio se secuestraron prendas de vestir vinculadas al restante involucrado. Según explicó Olivera, aquel joven luego se presentó voluntariamente en la unidad policial tras el reproche de su familia y será notificado en los próximos días de la causa judicial.

"La seguridad la hacemos entre todos"

Los allanamientos se realizaron con apoyo de personal de Comisaría 43, Comando Radioeléctrico y otras unidades policiales. Olivera destacó especialmente el aporte de comerciantes y vecinos para reconstruir el recorrido de los sospechosos. “Muchas veces acceder a las cámaras implica revisar DVR, interrumpir la atención de un cliente o dedicar tiempo a buscar registros. Pero es muy valioso que los vecinos colaboren. La seguridad la hacemos entre todos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las cámaras ubicadas sobre calles principales, entre ellas registros obtenidos en la zona de Sandro Cañicul, resultaron determinantes para seguir los movimientos de los sospechosos antes y después del robo.

“La mayor satisfacción es recuperar los elementos y poder devolvérselos a la víctima”, concluyó Olivera, mientras la investigación continúa para definir la situación judicial de los tres involucrados.

Cayó un delincuente que trataba de robar un auto con un inhibidor en pleno centro neuquino

Actuaban en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Un llamado telefónico puso en alerta a la Policía sobre dos delincuentes que estaban intentando cometer robos de autos utilizando inhibidores en inmediaciones de Belgrano e Yrigoyen.

En las últimas horas se llevó a cabo un importante procedimiento preventivo por personal de la Brigada Oficina de Investigaciones Zona Noreste que permitió demorar a un hombre y secuestrar un presunto inhibidor de señal, elemento utilizado habitualmente para cometer robos en vehículos estacionados.

Este intento de robo tuvo lugar la noche del viernes sobre calle Yrigoyen, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas en la zona céntrica. En ese momento, el Centro de Operaciones Policiales los puso en aviso sobre dos sospechosos que, según un llamado telefónico, intentaban abrir vehículos utilizando inhibidores de alarmas.

robos- inhibidor- Neuquén Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

De forma inmediata, el personal comenzó un rastrillaje preventivo y logró visualizar a un sujeto con características coincidentes con las aportadas. Además, según informaron, el hombre era conocido por los uniformados dado que contaba con antecedentes vinculados a delitos bajo la modalidad de uso de inhibidores. El delincuente intentó darse a la fuga tras advertir la presencia policial.

Se llevó adelante una búsqueda en el sector donde el sujeto había descartado elementos, con la colaboración de motoristas de la Comisaría Primera, y se locró dar con un aparato tipo handy color negro, compatible con dispositivos utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.