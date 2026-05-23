Neuquén apuesta al futuro: Ousset defendió el modelo provincial y anticipó obras clave para toda la provincia

El ministro Jefe de Gabinete destacó el ordenamiento del Estado provincial y las inversiones estratégicas que ha logrado el gobernador Rolando Figueroa.

El ministro Jefe de Gabinete de Neuquén, Juan Luis “Pepe” Ousset, defendió el modelo de gestión del gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa y aseguró que la provincia atraviesa una etapa de transformación estructural basada en infraestructura, ordenamiento del Estado y desarrollo territorial.

Durante una extensa entrevista brindada este sábado a LU5 , el funcionario destacó las obras estratégicas en ejecución, el crecimiento del norte neuquino, las inversiones energéticas y el impacto que tendrá Vaca Muerta en las próximas décadas . Además, planteó la necesidad de preparar a los neuquinos para un escenario de fuerte expansión económica y demográfica.

Ousset sostuvo que muchas de las condiciones actuales que vive Neuquén son el resultado de años de planificación previa y decisiones políticas concretas. “Tratamos de explicar que nada es natural, que lleva muchísimo esfuerzo y mucho trabajo”, expresó el ministro al referirse al escenario actual de inversiones, paz social y crecimiento económico.

En ese sentido, remarcó que cuando asumió la actual gestión provincial existía una fuerte deuda pública y un importante déficit de infraestructura.

ouset Juan Luis Ousset, candidato a senador por La Neuquinidad.

Según explicó, el gobierno decidió enfocar todos los recursos y líneas de financiamiento en obras estructurales, marcando una diferencia con administraciones anteriores.

“Había escuelas tráiler, falta de hospitales, falta de rutas, falta de inversión en tecnología. Todo lo que logramos en términos de financiamiento va a reducir esa brecha de infraestructura”, afirmó.

vaca muerta rigi

Vaca Muerta y el futuro de Neuquén

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el desarrollo de Vaca Muerta y el destino de los recursos que genera la actividad hidrocarburífera. Ousset aseguró que el objetivo del gobierno no es únicamente “monetizar” los recursos naturales, sino transformar esos ingresos en oportunidades concretas para toda la provincia.

“Queremos desarrollar nuestros hidrocarburos para desarrollar Neuquén”, resumió. “Queremos desarrollar nuestros hidrocarburos para desarrollar Neuquén”, resumió.

El funcionario destacó que el gobierno exige a las operadoras petroleras mayor participación de trabajadores y empresas neuquinas, además de inversiones en educación y formación profesional. “Queremos que quienes desarrollen la actividad en Vaca Muerta sean neuquinos”, sostuvo.

Norte neuquino 2

El norte neuquino y el cambio de paradigma

Otro de los puntos fue el desarrollo del norte neuquino, una de las regiones históricamente más postergadas de la provincia. Ousset remarcó la importancia de obras como las rutas 7 y 43, además del futuro impacto del paso internacional Pichachén como nuevo corredor turístico y comercial hacia Chile.

“El turismo es el horizonte del norte neuquino”, afirmó. “El turismo es el horizonte del norte neuquino”, afirmó.

Según describió, las localidades del norte comenzaron a experimentar un cambio cultural impulsado por las nuevas obras de conectividad, gas y energía. “Por fin todo eso que alguien prometió se está concretando”, señaló al referirse a las expectativas de los vecinos.

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Obras energéticas

El jefe de Gabinete también confirmó la importancia del financiamiento internacional conseguido por la provincia para ejecutar nuevas obras energéticas. Entre ellas, mencionó el cierre del anillo energético para el norte neuquino y la interconexión eléctrica de Villa La Angostura y Villa Traful, obras consideradas históricas por el gobierno provincial.

Según explicó, estas inversiones permitirán reducir costos millonarios de generación eléctrica con gasoil y garantizar un servicio más estable para miles de vecinos y turistas.

“Son obras estructurales, necesarias y trascendentales”, expresó.

El crecimiento poblacional

Ousset también se refirió al fuerte crecimiento demográfico que atraviesa Neuquén producto del desarrollo económico y energético. Indicó que en el último tiempo más de 58 mil personas se radicaron en la provincia y advirtió que Neuquén atraviesa “un cambio de escala”.

“No podemos frenar eso que está sucediendo. Lo que podemos hacer es tratar de conducirlo”, expresó.

Frente a ese escenario, destacó herramientas como el Instituto Vaca Muerta, las becas educativas y los programas de capacitación laboral para que los neuquinos puedan acceder a las oportunidades que genera la provincia.

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“No es un desafío partidario, es generacional”

Ousset defendió el proyecto provincial encabezado por Rolando Figueroa. Aunque confirmó que continúa afiliado al MPN, aseguró que la etapa actual trasciende a los partidos tradicionales y se apoya en un frente amplio con eje en la “neuquinidad”.

“No hay un desafío partidario, hay un desafío generacional”, afirmó. “No hay un desafío partidario, hay un desafío generacional”, afirmó.

Para el ministro, el objetivo principal es aprovechar el momento histórico que atraviesa Neuquén para resolver la deuda de infraestructura y preparar a la provincia para las próximas generaciones. “Tenemos una oportunidad histórica y tenemos que hacerlo bien”, concluyó.