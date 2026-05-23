Elevan la alerta del Volcán Nevado chileno de Longaví que limita con el norte neuquino

Se informó que a partir de este sábado se aumenta el nivel de alerta técnica en Chile debido a que detectaron más de 400 sismos asociados al fracturamiento de roca.

Organismos nacionales, provinciales y chilenos informaron que este sábado se elevó el nivel de alerta técnica de verde a amarillo del Volcán Nevado de Longaví en Chile , que limita con el noroeste de la provincia de Neuquén .

Así lo confirmaron hoy desde el Servicio Geológico Minero Argentino ( SEGEMAR ) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur ( OVDAS ) de Chile.

En Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la Dirección Provincial de Protección, señalaron que “este cambio responde a variaciones detectadas en el monitoreo volcánico, pero NO implica una erupción inminente”.

Desde el gobierno provincial hicieron hincapié en que “actualmente, se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino”. E indicaron que la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se mantiene un monitoreo constante de la situación junto a los organismos técnicos nacionales correspondiente.

Volcán Nevado de Longaví en Chile-1 SEGEMAR

Cerca de Neuquén

La particularidad del volcán Nevado de Longaví es que se encuentra próximo al territorio neuquino. Según aseguró SEGEMAR, es un estratovolcán que se encuentra ubicado en la región del Maule, y se ubica en el puesto N°56 del Ranking de Riesgo Volcánico del vecino país.

Las localidades más cercanas, en territorio argentino, son las de la provincia de Neuquén en un radio entre 50 y 100 kilómetros de distancia desde el volcán, como las localidades de Pichi Neuquén a 57 km, Manzano Amargo a 71 km, Varvarco a 85 km y Coyuco-Cochico a 90 km de distancia del volcán.

Explicaron que el cambio de nivel de alerta técnica está relacionado a un incremento en la actividad sísmica del volcán registrada desde el día 20 de mayo de 2026, caracterizada por eventos de tipo Volcano Tectónico (VT), asociados a fractura de roca en el interior del volcán. Este incremento de la sismicidad representa un cambio relevante en la actividad interna del volcán, destacándose la aparición de una nueva fuente sísmica localizada aproximadamente entre 4 y 5 km al suroeste del cráter, con profundidades cercanas a 3 km. Teniendo en consideración el número de eventos registrados, la magnitud alcanzada y la energía liberada, este episodio corresponde al proceso sísmico más energético observado en el volcán Nevado de Longaví desde el inicio de su vigilancia instrumental, evidenciando un incremento en su actividad interna por encima de su nivel de base.

image

Más de 400 sismos registrados

Desde los organismos competentes informaron que durante los últimos dos días, registraron la ocurrencia de más de 400 sismos de tipo VT (Volcano-Tectónicos). Hasta el momento destacaron cuatro eventos con magnitud local superior a 3,0, considerados de moderada a alta energía. Siendo el de mayor magnitud el que ocurrió el 20 de mayo a las 08:34 hora del vecino país, con una magnitud local de ML 4,3. Este corresponde al sismo de mayor magnitud local registrado hasta la fecha en este sistema volcánico desde la implementación de la red instrumental de monitoreo por parte de OVDAS.

Algunos eventos, atribuidos a la dinámica de fluidos, corresponden a cinco sismos de tipo largo periodo y un evento de tremor. Todos estos eventos presentan baja energía, con desplazamientos reducidos inferiores a 1 cm². Por otra parte, la cámara de monitoreo instalada en las inmediaciones del volcán no registra cambios evidentes en la actividad superficial.

Aunque este volcán no posee registro histórico de erupciones; si registra erupciones en tiempos holocenos (10.000 años aprox). En su registro eruptivo se reconocen erupciones explosivas, con la generación de depósitos de ceniza volcánica. Su última erupción se estima que ocurrió hace más de 6.600 años, con la generación de un domo dacítico en la parte superior del volcán, cuyo colapso generó depósitos de flujos piroclásticos, que afectaron las inmediaciones del edificio volcánico.

Desde SEGEMAR destacaron que "estos cambios no indican una erupción inminente, sino un aumento en ciertos parámetros de monitoreo, que evidencian una inestabilidad en el sistema, indicando que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base". E incluso agregaron que "con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino".

Continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales, y en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco de nuestro Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se informará ante cualquier cambio.