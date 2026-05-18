Alerta por frío extremo con temperaturas de hasta 7°C bajo cero: cuáles serán las zonas más afectadas

Las temperaturas bajo cero se extenderán por varios días. La advertencia del SMN.

Según precisó el organismo, el avance de una masa de aire polar volverá a poner en jaque al norte y centro del país.

El inicio de la semana y a casi un mes del comienzo para el invierno, el frío se hace sentir con intensidad en casi todo el país, donde los termómetros marcan bajo cero, y además los fuertes vientos se harán sentir en la Patagonia.

Bajo este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que tendrá vigencia este lunes 18 de mayo en varias provincias argentinas.

Según precisó el organismo, el avance de una masa de aire polar volverá a poner en jaque al norte y centro del país, por lo que la alerta amarilla por frío extremo abarcará a siete provincias.

Cuáles serán las provincias afectadas por el frío extremo

De acuerdo con el informe oficial, las zonas afectadas serán: Jujuy, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba.

El organismo indicó que el escenario se completa con amplias áreas del centro del país bajo condiciones de frío intenso, que se harán sentir desde las primeras horas de la mañana.

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Las ciudades con temperaturas de hasta 7.8°C bajo cero

El SMN emitió este lunes por la mañana un ranking con las ciudades más frías del país. La primera es Maquinchao, en la provincia de Río Negro, donde la temperatura llega a los 7.8°C.

Luego se ubica Chapelco, en Neuquén, con 7.6°C bajo cero. Seguida por Malargüe en Mendoza con 7.2°C, al igual que San Carlos de Bariloche.

Qué implica la alerta amarilla por frío extremo

Según los criterios del SMN, la alerta amarilla por temperaturas extremas señala un efecto leve a moderado en la salud, pero que puede volverse peligroso para grupos de riesgo.

Entre ellos se destacan niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, especialmente respiratorias o cardiovasculares.

FRIO POLAR

Las autoridades subrayan que, si bien no se trata del nivel más alto del sistema de alertas, las bajas temperaturas previstas pueden agravar cuadros preexistentes y generar complicaciones, sobre todo en viviendas mal calefaccionadas o con dificultades de aislamiento térmico. Por eso se insiste en que la población tome recaudos y se informe a través de los canales oficiales.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

El Ministerio de Salud, junto con organismos de Defensa Civil, difundió una serie de pautas para disminuir el impacto de esta ola de frío anticipada y reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

Evitar permanecer a la intemperie en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando las marcas térmicas resultan más extremas.

en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando las marcas térmicas resultan más extremas. Vestirse en capas , utilizando varias prendas livianas superpuestas antes que una sola muy gruesa, ya que el aire entre las capas funciona como aislante térmico.

, utilizando varias prendas livianas superpuestas antes que una sola muy gruesa, ya que el aire entre las capas funciona como aislante térmico. Controlar el uso de calefactores y asegurar la ventilación de ambientes si se utilizan artefactos a gas, carbón o leña, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

y asegurar la ventilación de ambientes si se utilizan artefactos a gas, carbón o leña, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Hidratarse adecuadamente, aun cuando el frío reduzca la sensación de sed, y mantener una alimentación balanceada que ayude a conservar la temperatura corporal.

“Las temperaturas pronosticadas pueden resultar peligrosas para personas vulnerables; se recomienda extremar las medidas de abrigo y calefacción segura”, señalan desde el Servicio Meteorológico Nacional.