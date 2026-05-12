Vientos fuertes, heladas y frío extremo: qué zonas estarán afectadas por la alerta del SMN

Según el organismo nacional, las bajas temperaturas se intensificarán en las próximas horas.

Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarillo para este martes 12 de mayo.

El frío intenso se hace sentir desde hace algunos días en distintas partes del país, y al parecer es el anticipo del invierno que llegará en algunas semanas. Pero todo indica que las bajas temperaturas se intensificarán en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta nivel amarillo por frío extremo y vientos fuertes en algunos sectores del país. Pero además se advierte por la presencia de intensas heladas.

Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarillo para este martes 12 de mayo por vientos fuertes . "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h", destacó.

Las intensas ráfagas alcanzarán a la provincia de Santa Cruz, en el sur del país.

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Alerta amarilla por frío extremo

El SMN señaló emitió además una alerta amarilla por frío extremo, en el marco de un marcado descenso de temperaturas que se registra en gran parte del país.

Se advirtió que estas condiciones que afectarán a la provincia de Misiones pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo.

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De acuerdo al informe oficial, las bajas temperaturas representan un peligro principalmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden verse más afectados ante exposiciones prolongadas al frío.

Recomendaciones del SMN

En ese contexto, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, evitar permanecer mucho tiempo al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y consumir líquidos calientes para sostener la hidratación.

Presencia de fuertes heladas

En este contexto, se advirtió sobre la probabilidad de heladas, lo que podría generar impactos tanto en la vida cotidiana como en la producción agrícola.

El sitio especializado Meteored indicó que la circulación de aire frío ya se instaló sobre gran parte de la zona central de Argentina y será la principal característica meteorológica de esta semana.

Las bajas temperaturas se harán sentir especialmente durante las primeras horas del día, con heladas de variada intensidad sobre amplios sectores de la región pampeana, Cuyo y parte del Litoral.

"Las heladas tendrán características moderadas a localmente fuertes en áreas rurales, principalmente por la combinación de cielo despejado, viento débil y baja humedad. Este tipo de escenario favorece un marcado enfriamiento nocturno, típico de las masas de aire frío de origen polar durante el otoño", señalaron especialistas.