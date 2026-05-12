Juicio por la muerte de Maradona: el testimonio del médico que desaconsejó la internación domiciliaria

En esta nueva jornada, se esperan declaraciones de los médicos que tuvieron contacto directo con Maradona antes y después de la operación.

Este martes se llevará a cabo otra audiencia en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona . En esta jornada se espera un testimonio clave de un médico que habría desaconsejado la internación domiciliaria del futbolista.

En los Tribunales de San Isidro, la audiencia estará centrada en las declaraciones de los médicos que tuvieron contacto directo con Maradona antes y después de la operación por el hematoma subdural.

Uno de los testigos clave es Mario Schiter, el médico clínico que comenzó a tratar a Diego a fines de los años ‘90, lo acompañó durante su etapa de rehabilitación en Cuba y mantuvo una relación cercana.

Schiter ya había declarado en el juicio del año pasado que quedó nulo, allí explicó que conocía las dificultades que implicaba tratar a Maradona fuera de un entorno controlado. Según declaró, Diego era un paciente con problemas cardíacos, consumo problemático y dificultades para sostener tratamientos. “Llevarlo a la casa me parecía, al menos, arriesgado”, afirmó.

maradona luque muerte.jpg Se trata de la segunda jornada del nuevo juicio.

Marcos Correa y Óscar Alberto Franco también son dos médicos que declararán en esta jornada. Ambos atendieron a Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, días antes de la cirugía.

Un perito afirmó que Maradona agonizó durante 12 horas

En la última jornada del juicio que se llevó a cabo el jueves pasado, Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense dio una contundente declaración. Se conoció que fue quien realizó las pericias forenses en la casa donde murió Maradona, junto a Federico Corasanitti, quien ya declaró el martes pasado. Además, hizo la autopsia.

Cassinelli determinó la data de muerte, dijo que Maradona presentaba un “edema generalizado”, que “tenía agua por todo el cuerpo” y mencionó que advirtieron un “falso hongo de espuma” en la boca, que eso podía ser provocado por una “insuficiencia cardíaca”.

muerte maradona (1) Los testimonios sobre cómo fueron los primeros momentos tras la muerte de Maradona.

En su declaración el doctor informó lo que nadie hubiera querido escuchar: una posible agonía de 12 horas y que Maradona murió al mediodía. “Es lo que interpretamos nosotros”, sostuvo. También dijo que “la autopsia comenzó a las 19″ del 25 de noviembre y que la muerte se habría producido “entre 7 y 10 horas antes”. “Esto nos ubica en un horario de muerte de entre las 9 y las 12 h”, explicó.

Muerte y juicio anulado

Durante el primer juicio, que fue anulado en mayo de 2025, estos especialistas advirtieron que no era necesario operar a Maradona por el hematoma subdural que le detectaron. Sin embargo, el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado, impulsó la intervención quirúrgica en una clínica de Olivos.

“El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse”, sostuvo Burry, jefe de neurocirugía de Ipensa, en su declaración ante el tribunal en 2025. Por su parte, Cesarini remarcó: “El paciente no demostraba un riesgo ni una emergencia quirúrgica”.