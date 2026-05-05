La señal que recibe Gianinna Maradona de Diego que la conmueve

La hija de Diego Maradona relató el momento en que le pidió a su papá fallecido en 2020 una señal. ¿Cuál fue?

Gianinna Maradona sorprendió a sus seguidores al contar una situación que vivió vinculada a su papá Diego Maradona . Todo comenzó cuando la influencer se subió a su auto y, mientras manejaba, una frase en la radio la dejó completamente emocionada.

El hecho se da en un contexto donde la familia del exfutbolista continúa buscando justicia por su muerte, causa en la que interviene el abogado Fernando Burlando. En medio de todo el proceso, el recuerdo de su padre se mantiene intacto no solo en los fanáticos sino en sus dos hijas que a diario comparten momentos que han quedado en la memoria.

"Es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso" , expresó en una entrevista sobre las señales del exfutbolista vinculada a la música y a la radio.

"Le pido canciones. Pongo la radio y le digo ‘bueno, ahora necesito que vos me des una señal con esto’", contó al describir su manera de buscar respuestas en medio de la emoción y la incertidumbre que atraviesa desde la pérdida de su padre.

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gianinna juicio maradona La hija de Diego Maradona declaró este martes.

La señal del 10

Recientemente contó que uno de los episodios más fuertes fue cuando conducía su auto. "El otro día iba manejando y le dije (a Diego): ‘Che, ya está. No puedo más, de verdad’", contó sobre el momento emocional que estaba atravesando y el pedido que le hizo a su papá fallecido en noviembre del 2020.

Según su relato, la radio comenzó a repetir una misma frase una y otra vez: "La radio se tildó con esa canción. Lo tengo grabado", explicó. El momento la obligó a frenar el auto y contener la emoción. "Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase. Era una canción de Los Piojos, espectacular", cerró.