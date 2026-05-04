El video de Pampita en Miami: fiesta hasta el amanecer y bien acompañada.

En Puro Show , mostraron un video que puso nuevamente a Carolina “Pampita” Ardohain en el centro de la escena. Las imágenes muestran a la modelo, recientemente separada de Martín Pepa , en un boliche de Miami, disfrutando de la noche en un sector VIP, rodeada de amigas y un grupo de hombres.

Según la reconstrucción del programa de El Trece, Pampita habría comenzado su salida cerca de la 1:30 de la madrugada, luego de una cena, y se la vio bailando arriba de las mesas en un clima distendido. La jornada se extendió hasta aproximadamente las 4:30 o 5 de la mañana.

De acuerdo al relato televisivo, lejos de cualquier escándalo, la modelo se mostró cómoda, simpática y abierta al diálogo con quienes se le acercaban. Sin embargo, también destacaron que se mantenía “en su mundo”, enfocada en disfrutar el momento. Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de su hermano dentro del grupo íntimo, lo que llevó a aclarar rumores sobre quién la acompañaba durante la noche.

Pampita en Miami fiesta hasta el amanecer y quin la acompaaba

El informe también hizo hincapié en un patrón que ya se había visto en otras etapas de su vida: ante situaciones personales intensas (como la reciente separación de Martín Pepa), Pampita suele volcarse a salidas nocturnas y actividades sociales. En ese sentido, recordaron episodios anteriores en los que la modelo eligió mostrarse activa y rodeada de gente tras separaciones mediáticas, reforzando su perfil resiliente y enérgico. En medio del debate, surgió el nombre de José María “Cochito” López, quien también se encontraría en Miami. Si bien no hubo imágenes juntos ni confirmación de un encuentro, el dato reavivó versiones del pasado.

Los motivos detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa le pusieron punto final a su relación después de haber intentado superar una nueva crisis. La noticia la confirmó este miércoles Yanina Latorre en SQP (América TV). “Tengo una separación grosa. La supuesta separada no me responde, ¿qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja y cuando le preguntás no contesta", lanzó filosa la conductora.

Aunque la respuesta de Pampita nunca llegó, Latorre se encargó de dar la primicia. “Yo me la voy a jugar como es mi estilo. Quiero que sepan que yo chequeé, hablé. Me enteré de algo por casualidad ayer”, expresó. Y continuó: “Me cruzo con una amiga de ella que me dijo ‘está más tranquila desde que se separó’”. Acto seguido, Latorre comentó: “Esta amiga me lo dijo como un hecho. Yo le seguí hablando con normalidad. ¿Qué hice? Le escribí a Pampita, más de cuatro veces y nunca me respondió”. Y aportó un indicio muy poderoso según su lectura: “Al rato que subo la placa, Paula Varela subió que tenía el rumor de la separación de Pampita. Si lo tiene Paula y lo tengo yo, era obvio”.

Embed - PAMPITA SEPARADA: YANINA TE CUENTA LA VERDAD

Según la conductora el motivo fue la distancia: “La habría dejado el año pasado y repitió el patrón ahora en abril; a él le cuesta la lejanía” teniendo en cuenta que el polista vive en el exterior. Asimismo, dio la segunda razón por la que cree que están separados. “Él, hoy, puso en privado sus redes. El último like de él a Pampita es de los primeros días de abril“, completó.

Vale recordar que el vinculo entre Pampita y Martín Pepa empezó a principios de octubre de 2024 tras la polémica separación de la modelo e influencer con Roberto García Moritán con quien tuvo a su hija Ana.