Choque cuádruple en la Avenida Alfonsín provocó demoras en el tránsito

El accidente ocurrió alrededor de las 8 a la altura del hipermercado Coto. Los cuatro vehículos quedaron detenidos sobre el carril izquierdo.

Este lunes por la mañana la circulación por las arterias principales de acceso y egreso de la capital comenzó con cierta congestión. En este contexto, se registró un choque por alcance entre cuatro autos en la Avenida Raúl Ricardo Alfonsín en el ingreso norte de la ciudad.

El accidente de tránsito ocurrió hacia las 8 de la mañana e involucró a cuatro autos : un Peugot 208, un Renault Clio, un Fiat Cronos y un Wolksvagen Suran. Como consecuencia del impacto los vehículos se detuvieron sobre el carril izquierdo y los conductores y conductoras intercambiaron la documentación correspondiente.

Por su parte, como la calzada ocupada era la que los automovilistas suelen usar para alcanzar mayor velocidad, el tránsito comenzó a registrar demoras importantes en el sector. El punto más crítico fue el sitio mismo del siniestro vial, a la altura del rulo para subir a la calle Dr. Ramón, antes del puente peatonal, en cercanías al hipermercado Coto.

Un joven murió en un choque frontal contra un camión cerca del Mari Menuco

Un joven de unos 24 años murió este domingo tras protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías a la Villa Tenis Club Mari Menuco. El siniestro involucró a un Ford Focus y a un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero.

Según detalló el sitio Centenario Digital, el auto impactó de frente contra el rodado de mayor porte en un sector de curva con doble línea amarilla. Como consecuencia del choque, el conductor del Ford Focus falleció en el lugar. El vehículo terminó destrozado en tres partes a un costado de la calzada.

En la zona trabajaban efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de Tránsito Villa Obrera. También se aguardaba el arribo de Medicina Legal y de los equipos encargados de realizar las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

choque fatal

El chofer del camión resultó con golpes, aunque permanecía consciente tras el impacto. El vehículo de carga quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir por completo la circulación en ese tramo de la Ruta 51. Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente, aunque trascendió que tendría domicilio en una localidad de Río Negro.

Vuelco de una camioneta sobre la ruta 17: quedó varada a un costado de la ruta

Por su parte, cabe destacar que se trató de un fin de semana accidentado, porque este sábado por la noche también se registró un impactante accidente de tránsito sobre la ruta 17. A la altura del kilómetro 45 aproximadamente, en jurisdicción de Picún Leufú, se conoció el vuelco de una camioneta.

Alrededor de las 20.15 horas, una camioneta Toyota 4x4 protagonizó un vuelco en dirección hacia Plaza Huincul. Por el momento, se desconoce el motivo oficial que hizo que el conductor perdiera el control y termine volcado al costado de la ruta.

El vehículo era ocupado por una sola persona, quien resultó con lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado de urgencia.

vuelco camioneta ruta 17

En el lugar se montó un operativo en el que trabajo personal del hospital local, efectivos de la comisaría Novena y dotaciones de bomberos Central 10 de Picún Leufú, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control en el sector.