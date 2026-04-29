Una Hilux provocó un choque al ingresar en contramano a la Avenida Mosconi

El hecho ocurrió antes del mediodía en Avenida Mosconi y Saturnino Torres. Un Chevrolet Onix termino con daños materiales.

Este mediodía se registró el tercer choque de la jornada de miércoles que lleva gran preocupación por maniobras indebidas en el tránsito de la ciudad. El siniestro ocurrió en la zona de avenida Mosconi y Saturnino Torres, donde una confusión con los semáforos derivó en la circulación a contramano con la consecuente colisión.

De acuerdo a lo reconstruido en el lugar, un Chevrolet Onix circulaba por avenida Mosconi en dirección Neuquén–Cipolletti con el semáforo en verde. En simultáneo, el semáforo de Perticone también habilitó el paso, pero la maniobra que siguió fue clave para provocar el choque.

Según testigos, la conductora de una Toyota Hilux interpretó que la habilitación del semáforo le permitía subir a Mosconi, por lo que decidió avanzar. Sin embargo, lo hizo ingresando en contramano por Saturnino Torres para intentar incorporarse a la avenida principal. En ese movimiento terminó impactando de lleno contra el Onix que tenía prioridad de paso.

choque avenida mosconi

La confusión, aparentemente, estuvo relacionada con que ese semáforo había estado habilitado para subir a la avenida mediante una flecha, pero luego fue retirada.

Tránsito reducido en Avenida Mosconi

El golpe provocó daños materiales de consideración, especialmente en el vehículo de menor porte. La escena obligó a interrumpir parcialmente la circulación durante varios minutos en una franja horaria de alto tránsito. Tras el choque, ambas conductoras descendieron de los vehículos y procedieron a intercambiar los datos de los seguros, y luego, la conductora de la Hilux —señalada como quien provocó el siniestro— se retiró del lugar.

La conductora del Onix, en cambio, permaneció en la escena visiblemente molesta por los daños sufridos en su auto, que fueron más severos que los de la camioneta.

El retiro de los rodados demandó casi 40 minutos, ya que fue necesaria la intervención de una grúa para poder remover el vehículo más afectado. Durante ese lapso se registraron demoras y complicaciones en la circulación de la zona.

choque avenida mosconi (2)

Una mañana marcada por los choques en Neuquén

El choque se suma a una mañana particularmente accidentada en la ciudad, donde en menos de 15 minutos se registraron otros dos siniestros que generaron preocupación entre vecinos y automovilistas.

Uno de los episodios ocurrió minutos antes de las 8 en la intersección de Saturnino Torres y Mitre, donde colisionaron un Chevrolet Cruze y un Chevrolet Prisma. Según las primeras versiones, el choque se habría originado por una discusión de prioridades de paso.

El Cruze circulaba por Mitre en sentido este-oeste, mientras que el Prisma avanzaba de norte a sur por Saturnino Torres. Testigos indicaron que el Prisma intentó atravesar la esquina al considerar que tenía prioridad, pero el Cruze se desplazaba a alta velocidad y terminó impactándolo sobre el lateral del conductor.

choque entre un chevrolet prisma y un chevrolet cruze en la esquina de saturnino torres y mitre por no respetar el derecho de paso y el otro es un corsa chocó contra el tren del valle

La violencia del impacto dejó daños de consideración en ambos rodados. El Cruze fue uno de los más afectados y quedó con la trompa completamente destruida, mientras que el Prisma sufrió fuertes daños en uno de sus laterales.

Personal policial debió intervenir rápidamente para ordenar el tránsito, asistir a las conductoras y coordinar el retiro de los vehículos, lo que generó demoras en la circulación durante varios minutos. A pesar de la magnitud del choque, ambas conductoras resultaron ilesas y no fue necesario su traslado a centros de salud.

Choque contra el tren en barrio Ferroviario

Casi en simultáneo, otro siniestro se registró alrededor de las 7:45 en el barrio Ferroviario, sobre calle San Martín, donde un Chevrolet Corsa impactó contra una formación del tren del Valle.

Por causas que aún se investigan, el vehículo colisionó contra el tren y sufrió daños importantes, especialmente en el sector del acompañante. Como consecuencia del golpe, el auto perdió una de sus ruedas, en una escena que generó conmoción entre quienes transitaban por el sector a esa hora de la mañana.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para determinar cómo se produjo la colisión con la formación ferroviaria.