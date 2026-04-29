Una por una, las preguntas que le hizo Karina Maureira a Manuel Adorni para Neuquén

La diputada por La Neuquinidad exigió respuestas al Jefe de Gabinete de Javier Milei por temas trascendentales para la provincia de Neuquén. Cuáles fueron.

La diputada nacional por La Neuquinidad , Karina Maureira , intervino en la sesión de la Cámara de Diputados donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , responde más de 2400 preguntas de los legisladores. La Provincia intervino a través de la legisladora, con temas de interés para Neuquén.

La legisladora destacó el perfil productivo de la provincia y la necesidad de coordinación con el gobierno nacional de Javier Milei para sostener el crecimiento y mejorar las condiciones de vida de los neuquinos.

Se trata de un documento de 1936 páginas que envió previo a su exposición en Diputados. El jefe de Gabinete delimitó el alcance de las consultas por “competencia institucional” y ausencia de registros.

Manuel Adorni Congreso Manuel Adorni en el Congreso Nacional. Karina Maureira le hizo preguntas.

“No estamos fijando posiciones, tan solo estamos buscando contar con información clara sobre planes, prioridades y plazos”, aclaró Maureira antes de desgranar una batería de seis preguntas concretas.

Karina Maureira, los cuatro ejes a Mauel Adorni

Estos son los ejes que planteó la diputada que tiene el gobernador Rolando Figueroa en el Congreso Nacional.

Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)

El primer punto fue la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito. La diputada quiso saber en qué estado se encuentra el proceso, cómo se está garantizando la conservación de los activos y cuáles son los plazos previstos para su eventual puesta en marcha.

Rutas nacionales

Maureira enumeró una lista de rutas sde Neuquén que requieren atención urgente como por ejemplo la 22, la 40, la 231, la 304, la 237 y la 242. Destacó que la provincia ya está invirtiendo para reordenar los accesos, especialmente los que conectan con pasos fronterizos, y reclamó un trabajo conjunto con la Nación.

Educación técnica

Un tema que, según la legisladora, “poco se ha hablado” pero preocupa. Pidió información sobre el financiamiento otorgado desde 2025 a la fecha y la proyección de sostenimiento a corto plazo, en un contexto en que el desfinanciamiento educativo genera alarma en todo el país.

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Discapacidad y FONAVI

Maureira solicitó datos sobre los fondos asignados a Neuquén a través del FONAVI en los últimos años y las previsiones para 2025. Señaló que la provincia aporta mensualmente alrededor de 228 millones de pesos en programas que deberían financiarse con fondos nacionales, además de más de 15 millones mensuales destinados a organizaciones de la sociedad civil.

Sistema de salud y deuda del PAMI

Por último, la diputada reclamó conocer las previsiones sobre la deuda por prestaciones a afiliados al PAMI y los mecanismos para garantizar la continuidad del sistema de salud en la provincia.

"Siempre insisto con esto de trabajar y convivir en conjunto, sobre todo para la planificación. Porque no solamente Neuquén es Vaca Muerta" - Karina Maureira diputada nacional por La Neuquinidad. "Siempre insisto con esto de trabajar y convivir en conjunto, sobre todo para la planificación. Porque no solamente Neuquén es Vaca Muerta" - Karina Maureira diputada nacional por La Neuquinidad.

Maureira cerró su intervención con un mensaje de voluntad de diálogo. “Es importante saber que desde mi provincia hacemos todo lo que podemos para poder seguir adelante, que no es fácil. Siempre insisto con esto de trabajar y convivir en conjunto, sobre todo para la planificación. Porque no solamente Neuquén es Vaca Muerta", dijo.

La sesión informativa del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados es una instancia constitucional de control y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.