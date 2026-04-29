El funcionario se presentó ante los diputados para dar un informe sobre su gestión, y hubo un momento destacado cuando se refería a uno de los logros del Gobierno.

Aplausos de pie y gritos: la frase de Adorni que causó revuelo en el Congreso. Foto: Infobae.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presenta su primer informe de gestión en el Congreso, con un discurso marcado acerca de los logros en materia de economía y seguridad. Allí hubo un momento que se convirtió en uno de los más destacados de sus declaraciones.

En un contexto marcado por investigaciones por enriquecimiento ilícito, Adorni inició su informe pasadas las 10.30 de la mañana, y pasadas las 11.30 horas una frase provocó que los legisladores se pongan de pie, acompañando con aplausos, gritos y cánticos.

"Como ya no hay intermediación de los gerentes de la pobreza, por primera vez en 30 años no hay piquetes en Argentina", afirmó, provocando así uno de los momentos más destacados de su presentación.

En ese marco, el jefe de Gabinete continuó: "En contraposición, en el último año de la fórmula Fernández-Fernández, hubo 8239 cortes de calles. Hoy, miles de argentinos están yendo a trabajar, a estudiar, a un turno médico, sin que ningún delincuente les interrumpa el paso. Mis felicitaciones para la ministra Sandra Petrovello por haber revolucionado la política social en Argentina", sostuvo.

Adorni sobre los piquetes

"La edad ya no será una excusa para la impunidad"

Adorni habló también sobre la ley penal juvenil, tras la baja de edad de imputabilidad en el país, y recordó el crimen de Kim Gómez. "La edad ya no será una excusa para la impunidad", destacó.

Además, hizo referencia a la baja de homicidios y aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”.

También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo. Y luego felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y valoró que continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito.

En ese sentido, destacó la “firmeza” en las políticas de seguridad y la continuidad de una estrategia orientada a endurecer el combate contra el crimen.

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La acusación al kirchnerismo por un “plan golpista”

Mientras continuaba con su presentación, Adorni acusó al kirchnerismo y a sectores de la oposición de haber impulsado una “operación golpista” durante el último año, con impacto en variables económicas como el riesgo país, las tasas de interés y la dolarización.

Dijo que se trató de una maniobra “deliberada y sistemática” para desestabilizar al Gobierno. Y también incluyó en sus críticas a empresarios y medios de comunicación, a quienes vinculó con ese supuesto intento de desestabilización.

"Ustedes son los asesinos"

En medio del discurso, los diputados opositores intentaron interrumpirlo y se generó un fuerte cruce. Los legisladores le gritaban “asesinos” mientras el jefe de Gabinete hablaba de la guerra en el Medio Oriente.

El presidente Javier Milei, desde las gradas, defendió a Adorni y les respondió: “Ustedes son los asesinos que mataron a 150 millones de personas”.