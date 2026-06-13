Robo en una concesionaria de Neuquén: recuperaron tres de los camiones que estaban ocultos en Cipolletti

Los vehículos formaban parte del millonario robo ocurrido en una concesionaria de la capital neuquina. Un caso que, además, derivó en una insólita extorsión a los dueños.

El hallazgo de los vehículos robados en Neuquén se dio en un barrio de Cipolletti.

Tras el millonario robo de cinco vehículos 0km de una concesionaria de Neuquén, la Policía logró recuperar tres de los camiones sustraídos. Las unidades fueron halladas este viernes en un sector del barrio Ferri de Cipolletti, en el marco de la investigación que lleva adelante el Departamento Sustracción Automotores.

El procedimiento se realizó entre las 10 y las 10:30 de este sábado, luego de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal policial en la vecina ciudad rionegrina. Los camiones habían sido robados durante la madrugada del viernes pasado de un predio ubicado sobre calle Tronador al 400, en Neuquén capital.

De acuerdo con la información oficial, efectivos del Departamento Sustracción Automotores realizaron un relevamiento en distintos sectores del barrio Ferri hasta que lograron ubicar tres camiones marca Dongfeng modelos Captain T 515 y Captain 310, todos de color blanco.

Los vehículos fueron encontrados en inmediaciones de las calles San Luis y Las Margaritas. Además, sobre la caja de uno de los camiones los investigadores hallaron tres baterías de gran tamaño y otras dos medianas.

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Tras el hallazgo, se dio intervención al Comando de Cipolletti, cuyos efectivos continuaron con las diligencias de rigor y el resguardo de los vehículos recuperados.

El robo que derivó en una insólita extorsión

La investigación se originó tras la sustracción de cuatro camiones Dongfeng sin patentar y una camioneta Volkswagen Tiguan de un predio perteneciente a una concesionaria ubicada en calle Tronador al 400.

El caso había tomado notoriedad luego de que el empresario Miguel Corradetti denunciara públicamente que, tras el robo, personas que se identificaron como los autores comenzaron a contactarse con integrantes de la empresa para exigir dinero a cambio de revelar el paradero de los vehículos.

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Según había relatado, los delincuentes reclamaban 30 millones de pesos para devolver las unidades y aseguraban que nadie podría encontrarlas.

Continúa la búsqueda de los vehículos restantes

Con el hallazgo de los tres camiones, los investigadores lograron recuperar gran parte del botín sustraído. Sin embargo, todavía resta localizar un cuarto camión Dongfeng y la camioneta Volkswagen Tiguan que fueron robados durante el golpe.

Desde la Policía indicaron que las tareas investigativas continúan y que la información será ampliada en caso de surgir nuevas novedades vinculadas a la causa.

Bronca por la inseguridad en Neuquén

El caso genera preocupación no solo por la magnitud del robo, sino también por una modalidad que, según el propio empresario, tendría antecedentes en la provincia: el pedido de dinero para recuperar bienes robados.

“Según estuvimos averiguando, es un hecho recurrente en Neuquén. A veces no se denuncia porque salen a rescatarlos”, sostuvo. Por otra parte indicó: "El comisario me atiende a toda hora, si bien hubo avances no hemos logrado encontrar los vehículos".

Sin embargo, se mostró enojado con la situación: "No sabemos a ciencia cierta en dónde se está seguro en Neuquén" y agregó: "no estamos acostumbrados, en Bahía Blanca no somos la panacea pero...".