Grave robo a una concesionaria en Neuquén: se llevaron cuatro camiones y exigen rescate

Se robaron cuatro camiones y una camioneta. La principal hipótesis es que los vehículos fueron ocultados en Neuquén.

Grave robo a una concesionaria con una extorsión insólita: "si quieren los camiones pongan la plata"

Un grave hecho de inseguridad ocurrido en Neuquén sumó un elemento insólito: tras el robo de cinco vehículos 0 km de una concesionaria, los delincuentes comenzaron a comunicarse con los propietarios para exigir dinero a cambio de devolver los vehículos.

El empresario Miguel Corradetti , propietario de una concesionaria de camiones en Bahía Blanca y otra en Neuquén , relató a LU5 que el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes pasado en un predio ubicado sobre calle Tronador al 400.

La investigación continúa bajo la órbita de la Policía de Neuquén. Corradetti destacó la predisposición de los investigadores y aseguró mantener contacto permanente con las autoridades, aunque hasta el momento los vehículos no han sido recuperados.

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Grave robo de camiones: las sospechas cayeron sobre un sereno

Según explicó, los delincuentes ingresaron al lugar alrededor de las 3 de la mañana y se llevaron cuatro camiones Dongfeng blancos y una camioneta.

Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron desconectadas, aunque la investigación policial logró reconstruir parte del recorrido de los vehículos mediante otros registros fílmicos de la zona.

"Tienen tecnología para llevárselos sin la llave", indicó acerca de la metodología y aseguró: "se los llevaron andando seguro". Respecto al registro del hecho, señaló que desconectaron las cámaras del lugar y se llevaron las imágenes.

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Por su parte, según indicó, las cámaras domo los siguieron hasta un lugar donde no se registra más y la Policía está haciendo la averiguación pertinente.

A su vez Corradetti sostuvo que existe una fuerte sospecha sobre la participación de un sereno que trabajaba en el predio. “Tenemos casi confirmado que el sereno nos entregó”, afirmó.

Camiones guardados y extorsión millonaria

Acerca de las hipótesis que manejan sobre el destino del botín, la víctima sostuvo que podrían haberlos guardado en algún sitio y se relaciona con uno de los aspectos más llamativos del caso. De acuerdo con el empresario, después de cometido el robo, personas que se identifican como los autores del hecho comenzaron a contactarse con integrantes de la empresa y posteriormente con él mismo para exigir una suma de dinero a cambio de revelar el paradero de los vehículos.

“Nos dicen que si queremos los camiones tenemos que poner la plata, que no hay manera de que nadie los encuentre”, relató. Según indicó, el monto exigido asciende a 30 millones de pesos, por debajo del valor de los cuatro camiones y camionetas.

"Nos hablan los mismos ladrones, es algo insólito", expresó y relató que primero se contactaron con su hijo, luego con un empleado llamado Alejandro y recientemente con él, lo cual es sorprendente porque su número no está publicado.

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Bronca por la inseguridad en Neuquén

El caso genera preocupación no solo por la magnitud del robo, sino también por una modalidad que, según el propio empresario, tendría antecedentes en la provincia: el pedido de dinero para recuperar bienes robados.

“Según estuvimos averiguando, es un hecho recurrente en Neuquén. A veces no se denuncia porque salen a rescatarlos”, sostuvo. Por otra parte indicó: "El comisario me atiende a toda hora, si bien hubo avances no hemos logrado encontrar los vehículos".

Sin embargo, se mostró enojado con la situación: "No sabemos a ciencia cierta en dónde se está seguro en Neuquén" y agregó: "no estamos acostumbrados, en Bahía Blanca no somos la panacea pero...".