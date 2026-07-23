Entró a una obra en construcción, se robó una bolsa de cemento y terminó demorado

La llamada de una vecina fue clave para que la policía accionara y lo interceptara cuando intentaba irse del lugar.

Un hombre fue demorado este miércoles por la tarde luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar materiales de una obra en construcción . El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Motorizada DEMOSE, tras el llamado de una vecina que advirtió movimientos sospechosos en el predio.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:45 , mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 52° en Centenario .

Según informó la Policía, una mujer se acercó a los efectivos para denunciar que un hombre había ingresado a una obra en construcción de su propiedad con aparentes intenciones de sustraer materiales.

Con las características físicas aportadas por la denunciante, los uniformados se dirigieron rápidamente al lugar y comenzaron la búsqueda del sospechoso.

Lo encontraron con una bolsa de cemento en la mochila

A pocos metros de la obra, los efectivos localizaron al hombre cuando intentaba retirarse del sector. Durante la identificación, constataron que llevaba una mochila en cuyo interior transportaba una bolsa de cemento, que presuntamente había sido sustraída del predio.

Ante esta situación, el sospechoso fue demorado y trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El operativo terminó con el secuestro de un revólver calibre 38 mm.

Además, los efectivos realizaron la verificación de sus datos personales a través del Centro de Análisis Criminal, desde donde se informó que registraba antecedentes, aunque no tenía restricciones judiciales vigentes.

Finalmente, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las diligencias vinculadas al presunto intento de robo de materiales de construcción.

Un llamado anónimo y un hombre que caminaba armado

Mientras tanto, este miércoles por la tarde, en otro rincón de la provincia, un llamado al Centro de Operaciones Policiales permitió detener a un hombre y secuestrar un arma. El operativo inició a partir de un llamado a la Policía del Neuquén que alertó sobre la presencia de un sujeto caminando en actitud sospechosa.

Las tareas comenzaron alrededor de las 16:08 en la localidad de Cutral Co, cuando la vecina dio aviso sobre un hombre que caminaba por la intersección de las calles San Luis y Ejército Argentino, llevando un bolso rojo y vistiendo una campera negra.

Con esa descripción, los efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico comenzaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al hombre en las calles del barrio Peñi Trapún. Durante la identificación, los agentes encontraron un arma de fuego entre sus prendas y la secuestraron.

A raíz del operativo, comenzaron a llegar personas de entorno del demorado, lo que motivó que el hombre sea trasladado a la Comisaría 15° con el apoyo de la Brigada de Investigaciones.

Ya en la dependencia policial, los agentes llevaron adelante el secuestro del revólver calibre .38 mm, que quedó resguardado bajo cadena de custodia. El personal de Criminalística intervino en las actuaciones para preservar la evidencia y garantizar la cadena de custodia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue notificado de la imputación y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a la investigación. Mientras tanto, la pesquisa continúa para determinar la procedencia del arma y establecer si fue utilizada en algún hecho ilícito.