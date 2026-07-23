Horóscopo del jueves 23 de julio: las predicciones signo por signo

Aries: Un proyecto postergado vuelve a tomar fuerza. Mantené la concentración en tus metas y no te distraigas con comentarios ajenos.

Tauro: Excelente momento para cerrar negocios o encarar conversaciones pendientes. Tu intuición estará afilada durante toda la jornada.

Géminis: Día propicio para el diálogo y las conexiones sociales. Te conviene revisar tus finanzas personales para evitar gastos imprevistos.