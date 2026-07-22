Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Neuquén: qué se sabe

La joven de 17 años había desaparecido de su casa del barrio Melipal durante la madrugada de este martes. Su familia confirmó la buena noticia.

La Policía había emitod una Alerta Nati por su pararadero.

Luego de horas de angustia e intensa búsqueda, la familia de la adolescente de 17 años que había desaparecido de su vivienda del barrio Melipal, en la ciudad de Neuquén, confirmó este martes por la noche la noticia que todos esperaban: la joven apareció y se encuentra en buen estado de salud.

La desaparición había generado una gran preocupación debido a que la adolescente se había ido de su casa durante la madrugada y había dejado una carta en su habitación.

Esta situación motivó la intervención de la Policía de Neuquén y un amplio pedido de colaboración difundido en redes sociales.

La buena noticia fue confirmada por la madre de la adolescente, quien agradeció el acompañamiento recibido durante las horas de búsqueda.

"Sí, la encontramos. Gracias a Dios está bien", expresó en diálogo con LMNeuquén.

Cómo fue encontrada

Además, la madre de la joven brindó más detalles sobre cómo finalizó la búsqueda. "Está bien. Ella sola se presentó en la jurisdicción", indicó la mujer.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada ni los motivos por los cuales se había ausentado de su domicilio.

Había desaparecido durante la madrugada

La familia había denunciado que la joven salió de su casa del barrio Melipal durante la madrugada de este martes, mientras todos dormían.

Según había relatado su madre a LM Neuquén, al regresar del trabajo encontró la puerta de la habitación de su hija cerrada con llave, la ventana abierta y una carta, lo que desencadenó una desesperada búsqueda.

Tras radicar la denuncia en la Comisaría 21, la Policía emitió un pedido oficial de ubicación y paradero, y familiares y amigos iniciaron una intensa campaña en redes sociales para intentar encontrarla.

Afortunadamente, horas después la propia familia confirmó el desenlace esperado: apareció sana y salva, llevando tranquilidad a sus seres queridos y a quienes colaboraron difundiendo su búsqueda.