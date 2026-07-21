Alerta extrema: continúa la nieve en Neuquén y se extiende a Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el aviso para este miércoles y anticipó que el fenómeno llegará a la provincia vecina.

El temporal de nieve ya llegó a Zapala.

El S ervicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por nieve para la provincia de Neuquén y confirmó que el temporal continuará durante las próximas horas, con una ampliación de las zonas afectadas.

Además, el organismo advirtió que el fenómeno comenzará a impactar en sectores cordilleranos de Río Negro.

De acuerdo con el último informe, se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con momentos de fuerte intensidad.

Asimismo, anticipan acumulaciones que podrían superar los 50 centímetros en algunos sectores de la cordillera.

Hasta 50 centímetros de nieve en Neuquén

El SMN indicó que durante el evento se esperan acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros de nieve en zonas cordilleranas, mientras que en sectores más bajos podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de valores superiores de manera puntual.

Qué zonas de Neuquén están bajo alerta este miércoles

Desde las últimas horas del martes, la nieve ya había llegado a Zapala. Desde Vialidad Nacional solicitaron a quienes deban transitar por ese sector de la Ruta 40 hacerlo con extrema precaución.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante este miércoles las regiones que permanecerán bajo alerta son:

Cordillera, Zona Baja y Sur de Aluminé.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Los Lagos.

El temporal también llegará a Río Negro

El avance del sistema frontal hará que durante el jueves 23 de julio la alerta por nieve también alcance a parte de Río Negro.

Las zonas afectadas serán:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Mientras tanto, del lado neuquino continuará vigente la alerta para:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Los Lagos.

Recomiendan extremar las precauciones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas, consultar el estado de las rutas antes de salir, circular únicamente con los elementos de seguridad obligatorios —como cadenas cuando corresponda— y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Vialidad y Defensa Civil.