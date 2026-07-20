Lanzan el Parque Industrial Capital y los inversores neuquinos tendrán 10 años libres de impuestos

El predio está en la meseta y podrá albergar mil industrias. Además, la iniciativa podría generar alrededor de 40 mil puestos de trabajo.

La Municipalidad de Neuquén lanzó este lunes un registro de interesados para el futuro Parque Industrial Capital con el foco puesto en las empresas neuquinas . El predio de 1200 hectáreas, ubicado a la vera de la ruta 67, busca albergar unas mil compañías e incluye un programa de beneficios impositivos único en el país que será exclusivo para los inversores de la zona.

"Las obras ya comenzaron", dijo el intendente Mariano Gaido en la presentación del nuevo Parque Industrial Capital , en relación a los primeros trabajos viales y de accesos en un predio pensado para la instalación de las industrias, con calles anchas para las maniobras del tránsito pensado, infraestructura subterránea y servicios complementarios para acompañar el trabajo de las firmas que crecen a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

Además de estas prestaciones, que requerirán una inversión pública de 300 millones de dólares, el lanzamiento fue acompañado por la presentación del plan Invierta Capital, una especie de RIGI capitalino que ofrece beneficios impositivos inéditos para los empresarios de la región que se comprometen a instalarse en el parque y edificar sus naves en un plazo de dos años.

Los inversores neuquinos que se instalen en el nuevo parque y cumplan con los requisitos, estarán exentos durante 10 años del pago de la tasa de baldío, el derecho de edificación, las tasas retributivas y la licencia comercial. A diferencia de otros programas de incentivo, en este caso no hay un piso mínimo de inversión, lo que permite acompañar el desarrollo de pequeñas empresas.

Sebastián Fariña Petersen

La prioridad es para las empresas neuquinas

"Queremos que lleguen inversiones de afuera, pero las empresas neuquinas son esenciales y estos beneficios son para ellos", señaló Gaido sobre la inscripción, que comenzó tras la finalización de los discursos y estará vigente a lo largo de 30 días.

"Nuestro interés siempre son primero los neuquinos. Vamos a otorgarle prioridad a todos los empresarios neuquinos a que se puedan involucrar, que además cuentan no solo con la ventaja de este parque industrial, sino con el Invierta Neuquén, que es 0% ingresos brutos, 0% de impuesto inmobiliario", dijo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que acompañó el lanzamiento del parque y destacó las perspectivas de crecimiento que tiene la provincia a partir del desarrollo del gas natural licuado (GNL) para la exportación.

El jefe comunal destacó la iniciativa del gobierno nacional para incentivar las inversiones a través del RIGI, así como la posición del gobierno provincial, que lanzó su programa Invierta Neuquén. En ese contexto, el plan Invierta Capital busca reducir aún más la presión impositiva al sector privado y brindar estabilidad a los inversores por el plazo de una década.

Sebastián Fariña Petersen

El coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, aseguró que "no hay un programa en todo el país con beneficios de este tipo; la Municipalidad se corre de la recaudación para que el sector privado pueda desarrollarse".

Si bien está previsto presentar este parque también en Houston, Estados Unidos, para atraer inversiones del extranjero, las autoridades destacaron la prioridad puesta en los empresarios neuquinos. "En Neuquén supimos aprovechar estas oportunidades porque el ecosistema ya estaba armado, desde 1918 en Plaza Huincul, por el desarrollo de los no convenciales tras ese acuerdo con Chevron que fue tan cuestionado y ahora con el GNL", dijo Figueroa y agregó: "Teníamos la información que nos permitió arrancar primero y también la estabilidad jurídica que siempre está garantizada".

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Contardi destacó el acompañamiento de todas las cámaras empresarias de la región en el lanzamiento del parque y aclaró que desde la Municipalidad estarán presentes durante el período de inscripción con un canal abierto para consultas que serán respondidas de forma personalizada.

"Con las leyes de promoción de inversiones tenemos que tener un éxito asegurado, el compromiso de ustedes es el mismo que tenemos los que estamos sentados hoy acá", aseguró Mauricio Uribe, titular de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE).

Un impacto positivo para todo Neuquén

Más allá de los anuncios específicos para los empresarios, la creación de un nuevo parque industrial en la zona de la meseta neuquina también se traduce en un beneficio más amplio para los vecinos de la capital.

Además de la instalación de nuevas empresas, se espera que las firmas ya presentes en la ciudad, que quedaron emplazadas en zonas urbanas, puedan relocalizarse en un predio pensado para sus necesidades específicas.

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"Acá veo planificación y ordenamiento, esto beneficia en lo urbanístico a todos los neuquinos, hasta el vecino o el comerciante. No solo porque llegan industrias nuevas sino que se reubican industrias que hoy están en barrios habitados, y eso revaloriza la tierra de los vecinos", explicó Giulio Retamal, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en Neuquén.

"Tener un parque industrial planificado, moderno y zonificado tiene que resultar en una posibilidad de resolver el problema que hemos tenido en la falta de planificación en el crecimiento", dijo Gaido y agregó que la falta de planificación que existía en Neuquén, y que permitió la instalación de empresas en el centro, hoy muestra otra realidad, con loteos planificados que evitaron el desarrollo de tomas en los últimos 6 años y espacios específicos para la industria que, además, "tienen beneficios impositivos únicos en el país".

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Figueroa destacó que "este parque industrial nace totalmente diferente, nace con transparencia, nace abierto hacia la sociedad, nace con seguridad jurídica, nace con una liberación de impuestos con una estabilidad fiscal de 10 años que va acompañando un programa de desarrollo provincial".

Entre otros puntos, se espera que el Parque Industrial Capital genere más de 20 mil puestos de trabajo. "Acá las empresas van a encontrar personal calificado en una ciudad que es para vivir, una ciudad en crecimiento económico con salud y educación pública y privada de calidad, con universidades, turismo, entretenimiento", aclaró Gaido.

Neuquén da otro paso hacia el futuro.

Junto al gobernador, presentamos Invierta Capital y el Parque Industrial Capital, una iniciativa que proyecta 1.000 empresas y hasta 40.000 puestos de trabajo, con beneficios fiscales únicos y prioridad para las empresas neuquinas. pic.twitter.com/tjbHRsl8v3 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) July 20, 2026

Cómo será el Parque Industrial Capital

El Parque Industrial Capital ya comenzó con las primeras obras en un predio de 1200 hectáreas ubicado a la vera de la ruta 67, muy cercano a las rutas 22 y 51, el aeropuerto y la Estación Terminal de ómnibus (ETON) y del parque solar que está en pleno desarrollo. Desde la Municipalidad destacaron su ubicación estratégica, cercano a vías de conexión hacia los yacimientos de Vaca Muerta.

"El intendente Víctor García compró esas tierras en 1959 para ampliar ejido de la ciudad", explicó el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola. "En 2022 se sancionó la ley para incluir esas tierras en ejido y ya pudimos hacer la ordenanza para crear el parque el mismo año", agregó.

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Según detalló, el máster plan de este parque industrial incluye 6 zonas de desarrollo, que tendrán su diseño final en base a los formularios de inscripción que completen los empresarios y en los que detallen sus necesidades específicas.

El gobierno local espera una inversión privada en torno a los 10.400 millones de dólares, ya que se proyecta un volumen de construcción de 5.200.000 metros cuadrados con un costo promedio estimado en 2 mil dólares por metro cuadrado.

LAS OPORTUNIDADES, PRIMERO PARA LAS EMPRESAS NEUQUINAS



Junto a @MarianoGaidoOk lanzamos el Parque Industrial Capital, una planificación integral pensada para impulsar el desarrollo económico de la provincia y de la ciudad, generando más inversión, más producción y más trabajo… pic.twitter.com/k77cPS8cuN — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 20, 2026

Por otro lado, la inversión municipal será de 300 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura subterránea de luz, gas y pluviales, la creación de calles de 14 metros de ancho para el tránsito pesado y áreas de servicio que incluirán espacios gastronómicos, farmacias y hasta gimnasios para los trabajadores. Está previsto generar estacionamientos en altura y áreas de quiebre para el transporte de carga, que facilite la logística de distribución.

Nicola afirmó que los primeros trabajos ya están en marcha y esperan contar, dentro de 30 días, con la información consolidada del registro para avanzar con las licitaciones vigentes entre agosto y octubre. Septiembre se destinaría al análisis y realización de ajustes técnicos al diseño en función de la demanda registrada para, en octubre, presentar el esquema definitivo de manzanas. El objetivo es que en noviembre inicien todas las obras licitadas y comiencen las nuevas licitaciones.