Neuquén bate el récord de apertura de comercios, con beneficios impositivos y aumento de consumo

El intendente Mariano Gaido implementará, próximamente, nuevas medidas para impulsar la economía local. Los datos de la gestión.

La ciudad de Neuquén registra un movimiento económico sin precedentes históricos que posiciona a la capital como la gran excepción del mapa del país , manteniendo un desarrollo sostenido e impulsando su economía local con medidas directas.

En un contexto nacional complejo, la ciudad registró una marca inédita al alcanzar el récord absoluto de apertura de comercios y la cifra más baja en la baja de licencias comerciales. Este dinamismo acompaña los indicadores de la provincia de Neuquén, que lidera la creación de empleo privado, el consumo en supermercados y la registración de empresas, mostrando una tendencia contraria al resto del país.

“Se abren cuatro comercios por día hábil en la ciudad de Neuquén", afirmó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica, y precisó que en lo que va del año se inauguraron 603 negocios en la ciudad : "Es el récord absoluto histórico, nunca se vieron tantos locales en Neuquén como en este primer semestre".

"En el rubro de las bajas, nunca antes se han cerrado tan pocos comercios en la ciudad de Neuquén, se cerraron 77. Es decir, 0,5 comercios se cierran por día: se abren cuatro y se cierran menos de uno por día", señaló el funcionario.

gaston contardi

El crecimiento del sector comercial en la capital se fundamenta en una política de simplificación de trámites y reducción de la presión impositiva implementada por la gestión del intendente Mariano Gaido. Esta línea de trabajo se mantiene activa con nuevas medidas que se vienen elaborando para impulsar la economía local.

Contardi remarcó que "esto es inédito, nunca había pasado antes en la historia de la ciudad de Neuquén respecto a la apertura y los cierres y esto no es una estimación, sino que son los datos concretos de las altas y las bajas".

Entre las principales acciones implementadas se encuentra la eliminación definitiva de 52 tasas municipales y la vigencia del Plan Habilita Gratis, que otorga 12 meses de licencia comercial sin cargo y exime a los emprendedores del pago de tasas de habilitación, de carnet de manipulación de alimentos y de habilitación de rodados al momento de abrir las puertas de un establecimiento.

Las estadísticas oficiales reflejan el impacto diario de estas exenciones en la actividad económica capitalina. Para sostener este nivel de inversión local, el municipio sumó un esquema de estímulos que incluye el Descuento Neuquino para retributivos, fijado en un 40% para comercios neuquinos y un 30% para empresas neuquinas, además de una rebaja del 20% sobre la licencia comercial para comercios locales, estaciones de servicio y concesionarios de autos.

En el plano operativo, los monotributistas pagan una cuota fija mensual y no tienen que presentar la declaración jurada anual de comercio.

Mosconi - comercios linderos - excepción de impuesto (7) El estacionamiento será gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi. Claudio Espinoza

Los incentivos alcanzan también al sector automotor, otorgando 8 meses de patente gratis por la compra de un vehículo cero kilómetro en concesionarios de la ciudad, y 6 meses gratis si se adquiere fuera de la ciudad o si se radica un auto usado en Neuquén.

Las empresas con flotas de más de 100 vehículos obtienen un 20% de descuento, lo que reduce la alícuota de patente al 1% en lugar del 2,5 por ciento general.

La política de fomento económico incluye un 10% de descuento para empresas radicadas en el parque industrial, un 10% para contribuyentes cumplidores, un 10% por pago adelantado del semestre y un 5% por adhesión al débito automático.

La generación de empleo se promueve mediante créditos fiscales por trabajador declarado, beneficio que se triplica si proviene de la secretaría de Capacitación municipal, y se cuadruplica si es mujer sostén de familia, persona con discapacidad o transgénero, sumando un crédito fiscal por trabajador neuquino y la eximición total de la licencia comercial para entidades educativas, culturales y deportivas sin fines de lucro.

Mariano Gaido pavimento Avenida Mosconi (7)

Se aplica un esquema automático de alivio fiscal para los frentistas de la Avenida Mosconi que alcanza al 90% de los locales. Se otorgan exenciones del 100% en la licencia comercial para quienes facturen hasta 2.000 millones de pesos anuales, con descuentos escalonados del 35, 20, 15 y 10% para rangos de facturación superiores hasta los 15.000 millones de pesos.

Además se eliminó la contribución por mejoras: “Lo asume 100% la Municipalidad al costo de la obra”, puntualizó Contardi.

El funcionario adelantó que en poco tiempo se implementarán nuevas medidas vinculadas al crecimiento de distintos sectores de la ciudad y de impulso al sector automotor.

Neuquén en la cima del empleo, la radicación de empresas y el consumo

La realidad comercial neuquina sintoniza con los indicadores de consumo que diferencian a la jurisdicción del resto de Argentina. Mientras el promedio nacional de ventas en supermercados acumuló una caída real del 3,3 por ciento en el primer cuatrimestre de 2026 y una baja del 3,7 por ciento interanual en abril, Neuquén se posicionó como el distrito con mayor crecimiento del país.

Contardi comparó el escenario local con la tendencia a nivel federal: "Hay lugares que llegan a tener un 15% de caída de compras en supermercados. En el caso de la provincia de Neuquén, y en particular en la región Confluencia, hay un aumento del 2,4%, o sea que es la provincia y la región donde más hubo aumento de compras en supermercados, es decir, un aumento del consumo".

Inflacion Supermercado Generica

En términos de gasto por habitante en supermercados durante abril de 2026, Neuquén registró $161.424, ubicándose en el podio nacional junto a Santa Cruz con $172.372 y Tierra del Fuego con $168.176, superando ampliamente el promedio país de $51.648.

En la misma línea, el mapa empresarial argentino muestra que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, Neuquén se convirtió en la única excepción del país al ser la única provincia con saldo positivo, sumando 186 empresas activas, lo que representa un aumento de entre el 1,99 y el 2,1% en el acumulado de gestión, y una suba interanual del 0,1 por ciento en marzo de 2026, traccionada por la actividad en Vaca Muerta.

En el escenario nacional, desaparecieron 26.448 empresas en todo el país, marcando una baja del 5,2% y acumulando 18 meses consecutivos de caída mensual.

La sostenibilidad estructural se traslada de forma directa al mercado de trabajo, consolidando un esquema de crecimiento continuo del empleo privado formal que contrasta con la pérdida de puestos en la mayoría de las jurisdicciones nacionales.

"En términos de generación de empleo hasta mayo de este año, el crecimiento que tiene la provincia de Neuquén fue del 0,9%, fue la que más empleo privado generó en relación al anterior cuatrimestre", destacó Contardi.

El funcionario remarcó la distancia con los otros distritos que mostraron cifras positivas: "Segundo San Juan 0,3, Tucumán 0,3 y Río Negro 0,1. Fueron las únicas cuatro provincias que tuvieron crecimiento del empleo, pero claramente Neuquén triplica a la segunda. Todo el resto del país tuvo caída de empleo".