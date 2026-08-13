Viajaron por un complejo problema de salud que el niño arrastra desde bebé y llevan casi un mes lejos de casa. Tras los controles, ahora enfrentan un nuevo obstáculo: comprar tres pasajes de regreso.

Una familia quedó varada en Buenos Aires tras un tratamiento y necesita ayuda para volver a Neuquén.

Después de semanas de consultas, estudios y controles médicos en Buenos Aires, una familia de Villa La Angostura recibió la noticia que esperaba: el estado de salud del niño es estable y, por el momento, podrá continuar el seguimiento a distancia. Sin embargo, cuando parecía que finalmente podían emprender el regreso a casa, apareció una nueva dificultad. No tienen el dinero suficiente para volver.

La mamá permanece en Buenos Aires junto a sus dos hijos desde el 15 de julio . Para regresar a Villa La Angostura necesita comprar tres pasajes y, según explicó a LM Neuquén , esta semana los valores que encontró rondan los 600 mil pesos por persona .

Después de afrontar durante casi un mes alojamiento, alimentos, traslados y medicamentos, volvió a pedir la colaboración de la comunidad. “ Sin la gente no hubiéramos podido hacer nada ”, aseguró.

Nicolás convive desde bebé con una compleja malformación vascular en la zona de uno de sus ojos, una condición que obliga a realizar controles permanentes con especialistas.

La preocupación reapareció este año después de que sufriera un golpe y el ojo comenzara a inflamarse considerablemente.

El 18 de junio fue atendido en el hospital Castro Rendón, donde una oftalmóloga evaluó la situación. A partir de esa consulta y del trabajo conjunto con los profesionales que habitualmente siguen al niño, consiguieron avanzar con un turno en Buenos Aires.

La dificultad es que no cuentan en la zona con todos los especialistas que Nicolás necesita dentro del sistema público, por lo que buena parte del seguimiento debe hacerse de manera particular y fuera de Villa La Angostura. Fue así que el 15 de julio la familia armó nuevamente las valijas y viajó a Capital Federal.

La noticia que esperaban escuchar en Buenos Aires

Durante la estadía lograron consultar al doctor Jorge Ávila, especialista en cirugía de alta complejidad microinvasiva, órbita, párpados y vías lagrimales. La última evaluación fue el 11 de agosto. “Nos fue muy bien”, contó su mamá.

La tranquilidad, sin embargo, es relativa. El tratamiento no tiene un punto final establecido y Nicolás deberá continuar bajo seguimiento durante su crecimiento. Según le explicaron los médicos, existen pequeñas partículas vinculadas al tumor que pueden modificarse con el tiempo: algunas podrían crecer y volver a empujar el ojo hacia afuera, mientras que otras pueden retraerse.

Por el momento, la masa principal no será retirada mediante una cirugía, ya que los especialistas consideran que una intervención de esas características no resulta viable.

El próximo control será en septiembre, cuando la familia espera estar nuevamente en Villa La Angostura. En principio, se realizará mediante una videollamada con el especialista. Cualquier golpe, inflamación o cambio que aparezca deberá ser comunicado inmediatamente a los médicos.

Además, la llegada de la adolescencia será una etapa que los profesionales seguirán especialmente de cerca, debido a los cambios hormonales y a la evolución que pueda tener la enfermedad. “Es un día a día. Agotador, pero si él está bien, el resto se acomoda”, resumió su mamá a LM Neuquén.

El tratamiento terminó por ahora, pero todavía no pueden volver a casa

La familia tenía un objetivo cuando llegó a Buenos Aires: saber cómo estaba Nicolás y qué podía hacerse después del golpe que había sufrido. Ese objetivo se cumplió. Ahora solo quieren regresar.

El problema es que la mamá vive sola con Nicolás y su hija Agostina en Villa La Angostura. No tienen familiares en la localidad que puedan quedarse con uno de los chicos cada vez que deben realizar un viaje médico. “Somos los tres para todos lados”, explicó.

Por eso, cada consulta fuera de la ciudad significa afrontar pasajes para los tres, tanto de ida como de vuelta. Actualmente, indicó, un solo pasaje puede rondar los 600 mil pesos, por lo que el regreso representa un gasto millonario.

A eso se suman todos los costos acumulados desde el 15 de julio: alojamiento, comida, transporte y las gotas o medicamentos que Nicolás necesitó durante su permanencia en Buenos Aires.

La colecta realizada anteriormente permitió afrontar parte de esos gastos. La mamá también utilizó dinero propio para comprar pasajes, pero después de varias semanas lejos de casa, los recursos comenzaron a agotarse.

La falta del CUD complica todavía más los viajes

Otro inconveniente es que Nicolás todavía no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para la familia, obtenerlo permitiría aliviar especialmente el costo de los traslados, uno de los principales problemas cada vez que aparece una consulta médica fuera de Villa La Angostura.

Sin ese certificado y ante la falta de determinados especialistas públicos cerca de su casa, gran parte de los gastos terminan recayendo sobre la mamá. La situación llevó a que hiciera también un pedido al sistema sanitario neuquino.

“Que no nos dejen tan solas a las familias que, como es mi caso, no tenemos especialistas públicos y tenemos que hacer la mayoría de los tratamientos en un privado y siempre fuera del pueblo”, expresó.

Y agregó que resulta agotador tener que gestionar repetidamente pasajes, alojamiento y diferentes tipos de asistencia mientras atraviesan un tratamiento médico prolongado.

Cómo ayudar a la familia a regresar a Villa La Angostura

Por estos días, la prioridad es reunir el dinero necesario para que los tres puedan dejar Buenos Aires y volver a casa. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante los siguientes alias:

Personal Pay: Jenny2802

Banco Provincia del Neuquén: EUROPA.PUMA.RATO

Las dos cuentas se encuentran a nombre de Paola Yenifer Acosta.

Después de casi un mes lejos de casa, la familia espera que esta sea la última ayuda que necesite para viajar durante este año. Si Nicolás continúa estable, el deseo es sencillo: volver a Villa La Angostura y no tener que regresar a Buenos Aires hasta el próximo control presencial.