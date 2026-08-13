El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que regula ferias, showrooms y saladitas

La iniciativa impulsada por el intendente Mariano Gaido tiene como objetivo "fortalecer al comercio, trabajadores y emprendedores neuquinos".

En una nueva sesión del Concejo Deliberante de Neuqué n se aprobó una ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal que establece un marco de regulación para ferias, showrooms y saladitas , con el objetivo de "fortalecer al comercio, trabajadores y emprendedores neuquinos".

La normativa busca generar condiciones más equitativas entre quienes desarrollan su actividad comercial de manera permanente en la ciudad y aquellos emprendimientos que llegan desde otras localidades o provincias para comercializar durante determinados períodos.

El concejal oficialista Santiago Galíndez destacó la aprobación de la iniciativa y remarcó que el objetivo “no es impedir que nadie venga a vender a Neuquén, sino establecer reglas que contemplen la realidad de quienes trabajan e invierten durante todo el año en nuestra ciudad”.

“Creemos que no es lo mismo un comerciante o emprendedor neuquino que sostiene su actividad, paga impuestos, tiene empleados y afronta todos los costos durante los doce meses, que alguien que viene de otra provincia, instala una feria durante unos días y después se va. El Estado municipal tiene que reconocer esa diferencia y acompañar a quienes generan trabajo local”, sostuvo.

"Acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo en Neuquén"

Galíndez señaló: “Nosotros creemos que hay que acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo en Neuquén. Esta ordenanza es una herramienta concreta para hacerlo. No estamos cerrando la ciudad ni prohibiendo otras propuestas comerciales; estamos generando condiciones más justas para quienes sostienen su actividad de manera permanente”.

Por su parte, Gastón Contardi, Coordinador de Gestión Económica, expresó que “nosotros estamos conformes con tener la herramienta que había propuesto el intendente Mariano Gaido para cuidar el comercio neuquino, a los emprendedores neuquinos y para que haya equidad en la forma en que se puede entrar en el circuito comercial de la ciudad de Neuquén”.

“Estamos básicamente, cuidando la formalidad, a los que emplean trabajadores en Neuquén, así como también a los que se animan a emprender en nuestra ciudad pero que lo hacen dentro de las normas y en el marco de lo que corresponde a la normativa”.

Qué dijeron desde ACIPAN

Desde ACIPAN también valoraron la aprobación de la normativa. El prosecretario de la entidad, Carlos Alguero, celebró la decisión del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante.

“Desde ACIPAN celebramos y valoramos la decisión del Ejecutivo Municipal de impulsar esta ordenanza, posteriormente aprobada por el Concejo Deliberante, que establece un marco de regulación para ferias, showrooms y saladitas en nuestra ciudad”, expresó.

Alguero sostuvo que “regular no es prohibir: es ordenar, transparentar y garantizar reglas de juego equitativas”.

Finalmente, destacó que la medida “representa un avance en la defensa del comercio formal, de los emprendedores neuquinos, de quienes generan empleo y de todos aquellos que invierten, trabajan y pagan sus impuestos diariamente en nuestra ciudad”.

“No vamos a permitir que cuatro vivos, o algún vivo, quiera que esta ciudad genere un desarrollo injusto, un crecimiento anárquico. Hay una decisión muy fuerte, muy clara, que he tenido siempre, que es el acompañamiento a los comerciantes que todos los días confían en nosotros", había dicho con énfasis el intendente Mariano Gaido al presentar el proyecto la semana pasada.