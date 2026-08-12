Qué se sabe de la investigación por la muerte de Tahiel en los piletones del EPAS

La familia del niño de seis años ya cuenta con asesoramiento legal y anticipó que denunciará al organismo por las condiciones de seguridad del lugar.

La investigación por la muerte de Tahiel Herrera , el niño de 6 años, que fue encontrado sin vida dentro de uno de los piletones de la planta del EPAS en el barrio Confluencia , continúa abierta y todavía busca reconstruir los minutos posteriores a su ingreso al predio. La familia, mientras atraviesa el duelo, ya se encuentra asesorada legalmente y anticipó que denunciará al organismo provincial por las condiciones de seguridad del lugar.

El caso tiene hasta ahora un dato médico confirmado: la autopsia determinó que Tahiel murió por asfixia por sumersión . La Fiscalía informó que, a partir de ese resultado, la investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad, los testimonios y las distintas pericias para establecer cómo ocurrió la tragedia y si existen responsabilidades.

Uno de los elementos centrales del expediente son precisamente las imágenes registradas por las cámaras de la planta. Parte de esa secuencia ya fue difundida y permitió establecer algunos horarios y movimientos. Tahiel ingresó corriendo al predio a las 19:14:16, atravesando un portón que se encontraba abierto. En las imágenes se observa que avanzó rápidamente por las instalaciones, subió unas escaleras, intentó abrir la puerta de unas oficinas y luego continuó hacia el interior.

Claudio Espinoza

En ese recorrido, un vigilador advirtió la presencia del niño e intentó acercarse. Sin embargo, Tahiel continuó corriendo y no se detuvo. El trabajador decidió entonces regresar hacia el acceso para buscar a un adulto que pudiera ayudarlo. Poco más de un minuto después, a las 19:15:32, apareció la madre del niño. El guardia le comunicó que Tahiel estaba dentro de la planta y le indicó hacia qué sector debía dirigirse.

Ese registro aportó un dato relevante para la causa y, al mismo tiempo, dejó abierta una serie de preguntas. La filmación difundida permite reconstruir solamente una parte de lo ocurrido. Aún no se sabe si hay más imágenes para determinar cuál fue el recorrido que hizo Tahiel dentro del amplio predio, cuánto tiempo pasó hasta que se concentró la búsqueda en determinados sectores y cómo llegó finalmente hasta los piletones donde fue encontrado.

El predio de la planta de tratamiento de líquidos cloacales está ubicado sobre calle Tronador y tiene una superficie extensa, con diferentes estructuras, caminos internos y numerosos piletones. Durante la noche en que desapareció Tahiel, el lugar fue recorrido por policías, bomberos, buzos especializados y personal de la División Búsqueda de Personas. El cuerpo fue localizado cerca de las 22:15 dentro de uno de los piletones.

La familia prepara una denuncia

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Tahiel comenzó a definir los próximos pasos legales. Su abuelo, Bernabé Meli, contó a LM Neuquén que ya están asesorados por un abogado y que esperarán a que la madre del niño pueda recuperarse emocionalmente antes de avanzar con la presentación.

“Ya está el abogado”, explicó el hombre, aunque aclaró que por el momento la prioridad es que su hija pueda atravesar los primeros días del duelo. Según relató, la madre de Tahiel se trasladó junto a su propia madre a Catriel, donde viven otras integrantes de la familia.

Claudio Espinoza

El abuelo contó que la mujer se encuentra profundamente afectada por la muerte de su hijo y que uno de los momentos más difíciles será cuando tenga que regresar a Neuquén y retomar las rutinas cotidianas junto a su otro hijo, de tres años.

Ese recorrido diario tiene además una carga especial: el camino que deberá volver a hacer para llevar al pequeño al jardín es prácticamente el mismo que realizaba con Tahiel para llevarlo a la escuela.

El niño tenía seis años y asistía a la Escuela Especial N°22. Su comunidad educativa quedó profundamente afectada por la tragedia y acompañó a la familia durante los días posteriores a su muerte.

El reclamo sobre la seguridad del predio

El abuelo cuestionó particularmente el acceso al predio y la presencia de personal de vigilancia en el momento en que Tahiel ingresó. Según su relato, el hecho de que el niño pudiera atravesar el acceso y avanzar hasta una zona de piletones constituye uno de los puntos que deberán ser explicados.

“No puede ser que el portón estuviera abierto y que nadie haya detenido a mi nieto cuando entró”, planteó el hombre, quien aseguró que, en el predio hay peligro.

El reclamo de la familia se suma a cuestionamientos que ya habían expresado vecinos del barrio Confluencia después de la tragedia. En las primeras horas posteriores al hallazgo, habitantes del sector señalaron que el portón podía permanecer abierto y cuestionaron los controles de acceso al predio. También pidieron que se investigara la actuación del personal de seguridad.

Con la causa de muerte ya establecida, la justicia deberá reconstruir el recorrido que hizo Tahiel dentro de la planta. También deberá establecer si las condiciones de acceso y seguridad del predio eran adecuadas para evitar el ingreso de una persona ajena, particularmente a sectores donde existen estructuras con agua y riesgo de caída.

Por ahora, no hay una definición judicial sobre eventuales responsabilidades. Tampoco se conoce una decisión de imputación contra trabajadores o responsables del organismo.

El EPAS había informado previamente que, al estar el predio judicializado y encontrarse bajo investigación empleados y vigiladores que estaban de turno y sus autoridades evitarán realizar declaraciones públicas que pudieran ser interpretadas como una postura dentro de la causa.