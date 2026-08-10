Qué pasó con los perros rescatados de Leandro Rud tras su muerte

El icónico representante de modelos falleció el pasado viernes a los 51 años. La historia de las seis mascotas se viralizó con fuerza en las redes sociales.

La muerte de Leandro Rud el pasado viernes 7 de agosto a los 51 años conmovió al mundo del espectáculo. El exrepresentante de modelos dejó una huella imborrable en la televisión y también en la vida de los animales. Siempre con un bajo perfil, Rud transformó su hogar en un refugio y punto de partida para nuevas historias de adopción.

Durante los últimos años, lejos de la exposición mediática, dedicó su energía en rescatar perros de la calle que, según las últimas entrevistas, fueron su gran pilar y compañía para transitar la grave enfermedad que terminó con su vida.

Su muerte abrió rápidamente una incógnita sobre el futuro de sus seis perros. Conocida la noticia, Zoonosis Escobar , organización dedicada al bienestar animal, asumió el compromiso de proteger a los animales que Leandro tanto cuidó y quienes también fueron una pieza clave en su proceso de introspección.

“Con mucha tristeza, despedimos a nuestro amigo Leandro Rud. Leandro tenía muchas ganas de vivir y luchó durante años contra su enfermedad. Hoy descansa en paz y nos deja los mejores recuerdos de un amigo que siempre se brindó a nosotros y que durante años nos ayudó a difundir y promover el bienestar de los animales. Gracias a él, muchos de nuestros perros rescatados encontraron una familia, y muchos otros fueron adoptados por él. Por eso, siempre vamos a estar profundamente agradecidos”, escribieron en la cuenta de Instagram desde la organización.

El mensaje continuó con una promesa clara: “Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino”.

Rápidamente la publicación en redes con fotos de cada uno de ellos se viralizó y la adopción responsable llegó. Caco, Luna, Chicha, Chop, Jacinta y Tony fueron los perritos que acompañaron a Rud durante todo este último tiempo.

Uno de los gestos más significativos vino de una de las amigas más cercanas de Rud. La periodista Mariana Brey decidió abrir las puertas de su casa a dos de los perros de Leandro, Chop y Luna. A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes jugando y abrazando a los perros junto a su hija, Juana. Esta decisión no solo asegura un futuro para Chop y Luna, sino que también representa el espíritu de solidaridad y continuidad del cariño que Rud supo ofrecer a sus animales.

Luego llegó el turno de Caco, Chicha y Jacinta. De acuerdo a la última publicación de la organización, el último en buscar una familia responsable es Tony de 7 años. "Se desplaza con sus patas delanteras. Castrado y vacunado. Convive en jauría", es la descripción que comparten en las redes.