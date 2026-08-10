Wanda llegó al país y dejó al descubierto, junto a Yanina Latorre, la interna después de que Mauro Icardi mostrara el cuadro gigante junto a la China Suárez.

La burla de Yanina Latorre y Wanda Nara por el cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez: "Muy grasa"

La burla de Yanina Latorre y Wanda Nara por el cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez: "Muy grasa"

Yanina Latorre volvió a protagonizar un momento que se hizo viral durante una comunicación telefónica con Wanda Nara , mientras la conductora se encontraba grabando una nueva emisión de PH, Podemos Hablar en Telefe . Fiel a su estilo, aprovechó la conversación para hacer un comentario irónico sobre uno de los objetos que más llamó la atención en la casa que Mauro Icardi comparte con la China Suárez.

La escena quedó registrada en un video que Lali Mancuello publicó en su cuenta de TikTok . En las imágenes se puede escuchar únicamente la voz de Yanina Latorre, quien hizo referencia al particular cuadro con formato de rompecabezas que el futbolista mostró en sus redes sociales y que tiene como protagonistas a él y a la actriz.

En medio de la conversación con Wanda, la conductora lanzó una propuesta que generó risas y dejó en claro el tono de complicidad que mantienen: "Yo quiero un cuadro así tuyo con Migueles, pero vamos a empapelar el Chateau con un rompecabezas".

Aunque no se llegó a escuchar la respuesta de Wanda Nara, en el registro se puede observar a la conductora riéndose ante el comentario de Latorre. Sin embargo, la periodista no se quedó únicamente con esa comparación y fue todavía más directa al referirse al cuadro que Mauro Icardi decidió exhibir públicamente: "Muy grasa, te superó", lanzó Yanina Latorre y se estalló de risa.

El vínculo entre Yanina Latorre y Wanda Nara

El intercambio volvió a poner en escena la particular relación que mantienen Yanina Latorre y Wanda Nara. Ambas tienen cierta cercanía vinculada a sus trabajos y la conductora incluso formó parte de la serie vertical protagonizada por la empresaria.

A pesar de esa complicidad, Latorre suele mantener su estilo frontal cuando se trata de opinar sobre la vida de Wanda y su entorno. Por eso, sus conversaciones suelen estar atravesadas por bromas, comentarios filosos y una dinámica que combina cercanía con cuestionamientos. En esta oportunidad, el blanco fue el polémico cuadro que Mauro Icardi mostró en sus redes sociales junto a la China Suárez.

El cuadro de Mauro Icardi y la China Suárez que generó polémica

El futbolista había compartido una imagen en la que se lo observa junto a la actriz, con una enorme reproducción que ocupa prácticamente toda una pared de la vivienda. Icardi decidió mostrarla en tono irónico, luego de la medida judicial que dispuso el embargo en el marco del conflicto por la cuota alimentaria.

El cuadro también había quedado en el centro de una polémica anterior entre Icardi y Wanda Nara. La empresaria había acusado al futbolista de obligar a sus hijas a armar la imagen como si fuera un rompecabezas, algo que él negó. Con ese antecedente como contexto, Yanina Latorre aprovechó la conversación con Wanda para volver a poner el particular objeto en escena y sumar una dosis de humor a una disputa que continúa generando repercusiones en redes sociales y en los programas de espectáculos.