¡Era Darín! El video viral de unas fans que no se animaban a saludarlo: las tuvo que saludar él

Ricardo Darín protagonizó un inesperado momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales durante este fin de semana. El reconocido actor argentino fue reconocido por dos mujeres mientras se encontraba dentro de su auto y, aunque ellas inicialmente dudaron de que realmente se tratara de él, la situación terminó con un simpático saludo que quedó registrado en video.

Todo ocurrió cuando las fanáticas se encontraban dentro de su vehículo y advirtieron que, en el auto estacionado a su lado, había una persona cuya silueta podía distinguirse a través de una ventana que estaba parcialmente abierta. La escena despertó inmediatamente la sospecha de una de ellas, que creyó reconocer al protagonista de numerosas películas argentinas: “Amiga, es Darín”, comentó la conductora mientras comenzaba a grabar con su celular.

Sin embargo, su acompañante no parecía compartir la misma seguridad. Mientras se maquillaba dentro del vehículo , reaccionó con cierta vergüenza ante la situación y le respondió: “Me hacés pasar vergüenza”. La conductora insistió y buscó convencerla de que aprovechara la inesperada oportunidad para saludar al actor: “Dale, saludalo ¿Es Darín o no es Darín?"

El gesto de Ricardo Darín que sorprendió a las fanáticas

Mientras las dos mujeres intentaban confirmar si efectivamente se trataba de Ricardo Darín, el actor advirtió que estaban grabándolo desde el vehículo de al lado. Lejos de mostrarse molesto, miró hacia ellas y, después de unos segundos, decidió responder al reconocimiento.

Darín levantó brevemente la mano a modo de saludo y sonrió, confirmando así las sospechas de las amigas. El gesto generó una nueva reacción entre ellas, especialmente en la mujer que hasta ese momento había mostrado mayor incomodidad frente a la posibilidad de interactuar con el actor: “No filmes, es una persona”, dijo su amiga, visiblemente avergonzada. A pesar de su pedido inicial, finalmente también terminó saludando a Darín, que mantuvo una actitud cordial frente a la inesperada situación.

El video de Ricardo Darín se volvió viral

El registro del encuentro comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y consiguió una importante repercusión entre los usuarios. En pocas horas, el video superó los 100 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios que destacaron tanto la espontaneidad de las mujeres como la reacción del actor.

Muchos usuarios se tomaron con humor la escena y remarcaron que, ante las dudas de las protagonistas, terminó siendo Darín quien tomó la iniciativa para saludarlas. Entre los comentarios que aparecieron en la publicación se pudieron leer frases como: “Pobre Darín, las tuvo que saludar él”. Otros usuarios se identificaron con la reacción de la acompañante y señalaron: “Nunca falta esa amiga que se pone vergonzosa”. La situación también generó comentarios cargados de humor, como: “Casi te pide una foto él a vos” y “¿Cómo no vas a saludar a Darín?”.

El episodio volvió a demostrar cómo una situación cotidiana puede convertirse rápidamente en contenido viral cuando tiene como protagonista a una figura tan reconocida como Ricardo Darín. Esta vez, el actor no necesitó decir una palabra para convertirse nuevamente en tendencia: un simple saludo desde su auto alcanzó para conquistar a las redes.