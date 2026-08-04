Ricardo Darín contó por qué está cada vez más tiempo en España

Ricardo Darín atraviesa una etapa de equilibrio tanto en el plano personal como profesional. A los 69 años, el reconocido actor argentino decidió reorganizar su carrera para priorizar el tiempo junto a su familia, una determinación que modificó su rutina sin implicar un alejamiento de la actuación.

Lejos de pensar en el retiro, el protagonista de Argentina, 1985 optó por reducir la cantidad de compromisos laborales y elegir únicamente aquellos proyectos que realmente despiertan su interés. La decisión responde a un objetivo claro : disfrutar más de su esposa, Florencia Bas, de sus hijos y de su nieto Dante, quien ocupa un lugar central en esta nueva etapa de su vida.

El vínculo familiar también fue determinante para reorganizar su agenda. Darín busca compartir más tiempo con su hijo, Chino Darín , que reside en España, y con su nieto , motivo por el cual comenzó a distribuir su calendario priorizando los encuentros personales por encima de las obligaciones profesionales. El actor explicó recientemente que lleva una vida sencilla, alejada de los excesos y de cualquier forma de ostentación. Esa filosofía le permite administrar sus recursos con tranquilidad y aceptar únicamente los trabajos que considera valiosos desde el punto de vista artístico y personal, sin la necesidad de mantener un ritmo constante de producciones.

Viajes y actuación

Actualmente, Ricardo Darín divide su tiempo entre Buenos Aires, Madrid y Punta del Este, organizando sus estadías principalmente en función de los vínculos familiares. Esta dinámica le permite mantenerse cerca de sus seres queridos mientras continúa desarrollando una carrera activa tanto en el teatro como en el ámbito audiovisual. Entre sus proyectos más importantes figura la gira por España de Escenas de la vida conyugal, una obra que le brinda la posibilidad de seguir sobre los escenarios y, al mismo tiempo, permanecer cerca de su familia durante su estadía en Europa.

En paralelo, el actor continúa vinculado a la producción audiovisual argentina con las grabaciones de la segunda temporada de El Eternauta, la serie de Netflix que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma y que genera una gran expectativa entre el público. Con una trayectoria consolidada y el reconocimiento de varias generaciones de espectadores, Ricardo Darín demuestra que el éxito profesional puede convivir con una vida más pausada.

Su decisión de seleccionar cuidadosamente cada proyecto refleja un cambio de prioridades que pone en primer plano a la familia y los afectos, sin abandonar una carrera que continúa sumando nuevos desafíos. Mientras alterna entre el teatro, las producciones audiovisuales y los viajes para compartir tiempo con sus seres queridos, el actor atraviesa una etapa en la que el equilibrio entre la vida personal y el trabajo se convirtió en el eje de su presente.