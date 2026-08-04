Nora Colosimo aprovechó y dedicó un dardo 2x1: a Andrés Nara y a Mauro Icardi
La madre de Wanda Nara lanzó un mensaje en las historias de Instagram donde apuntó contra el futbolista y, aprovechó para apuntar contra su ex.
El mundo Wanda Nara vive a altas revoluciones, y cada día que pasa se registra un nuevo episodio complejo en torno a su relación pasada con Mauro Icardi, quien es el padre de dos hijas ( Francesca e Isabella). En los últimos días se sacaron chispas por el robo en la casa de la empresaria en Italia, la demora en la firma del jugador para que sus hijas puedan regresar a la Argentina, entre otras situaciones que generan un vínculo complejo.
En medio de ese panorama complejo, Andrés Nara, padre de Wanda, defendió a su hija y apuntó contra Icardi con una historia de Instagram fuerte. "Me costó entender que la familia lo es todo. Lamentablemente, el que no lo comprende, está totalmente perdido por más plata y caprichos que tengas", escribió.
Ante esta situación, Nora Colosimo, madre de Wanda, tomó sus palabras y la foto junto a su familia que compartió el padre de la empresaria. "Así es Andrés. Nuestra familia lo es todo. Todos cometemos errores, lo más importante es darse cuenta", soltó Colosimo en sus redes.
Esas declaraciones también fueron tomados como un ataque indirecto para su expareja. Principalmente hizo ruido la última cita, entendiendo que ellos pudieron revertir años de peleas tras su separación en 2014 en medio de versiones que indicaban una supuesta infidelidad de Andrés con Carina Tononi, antes de oficializar el noviazgo.
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