Espectáculos La Mañana Nora Colosimo Nora Colosimo aprovechó y dedicó un dardo 2x1: a Andrés Nara y a Mauro Icardi

La madre de Wanda Nara lanzó un mensaje en las historias de Instagram donde apuntó contra el futbolista y, aprovechó para apuntar contra su ex. + Agregar LM Neuquen en







El mundo Wanda Nara vive a altas revoluciones, y cada día que pasa se registra un nuevo episodio complejo en torno a su relación pasada con Mauro Icardi, quien es el padre de dos hijas ( Francesca e Isabella). En los últimos días se sacaron chispas por el robo en la casa de la empresaria en Italia, la demora en la firma del jugador para que sus hijas puedan regresar a la Argentina, entre otras situaciones que generan un vínculo complejo.

En medio de ese panorama complejo, Andrés Nara, padre de Wanda, defendió a su hija y apuntó contra Icardi con una historia de Instagram fuerte. "Me costó entender que la familia lo es todo. Lamentablemente, el que no lo comprende, está totalmente perdido por más plata y caprichos que tengas", escribió.

Ante esta situación, Nora Colosimo, madre de Wanda, tomó sus palabras y la foto junto a su familia que compartió el padre de la empresaria. "Así es Andrés. Nuestra familia lo es todo. Todos cometemos errores, lo más importante es darse cuenta", soltó Colosimo en sus redes.