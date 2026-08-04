Ian Lucas lanzó un nuevo tema junto a La Joaqui y Fede Vigevani: cómo suena "TikTok Rmx"

Ian Lucas continúa consolidando su crecimiento en la música con el estreno de “ TikTok Rmx En Vivo - Estadio Vélez ” , una nueva versión de uno de su tema , uno de los mayores éxitos de su carrera. El lanzamiento, realizado junto a La Joaqui y Fede Vigevani , fue grabado durante el primer recital propio del artista en el estadio Vélez Sarsfield, un espectáculo que reunió a miles de personas y agotó todas sus localidades.

La nueva edición del tema busca trasladar al público la energía y la emoción vividas durante ese concierto, considerado un punto de inflexión en la trayectoria del cantante y creador de contenidos. Disponible en las principales plataformas de streaming, la canción refuerza el vínculo de Ian Lucas con sus seguidores y acompaña una etapa de fuerte expansión artística.

La versión original de “TikTok Rmx” ya había logrado un importante impacto al superar los 50 millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del artista. Ahora, el registro en vivo incorpora la fuerza del espectáculo en Vélez y las participaciones de La Joaqui y Fede Vigevani, dos figuras que aportan identidad a una propuesta que combina pop urbano con un sonido pensado para grandes escenarios. El lanzamiento forma parte del álbum en vivo registrado durante ese recital, un proyecto que también incluye otras interpretaciones realizadas en el estadio, como “Caraluna”, y que busca revivir la experiencia del show para quienes no pudieron asistir.

Su trayectoria entre música, actuación y redes sociales

Nacido en Banfield en 1999, Ian Lucas ha construido una carrera que combina música, actuación y creación de contenido digital. En los últimos años logró posicionarse entre los artistas con mayor presencia en redes sociales, alcanzando una comunidad de más de 38 millones de suscriptores en YouTube, 6 millones de seguidores en Instagram, 16,9 millones en TikTok y cerca de 1,9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

A ese crecimiento se suman importantes reconocimientos. El artista fue ganador de MasterChef Celebrity y recibió el Martín Fierro 2026 en la categoría Revelación, una distinción que impulsó aún más su proyección dentro del mundo del entretenimiento. El estreno de “TikTok Rmx En Vivo - Estadio Vélez” también funciona como antesala de la primera gira nacional de Ian Lucas, prevista para comenzar en septiembre. El tour recorrerá distintas ciudades argentinas y permitirá que el público viva en directo el repertorio presentado en Vélez, uno de los conciertos más importantes de su carrera.

Con este lanzamiento, Ian Lucas confirma el gran momento que atraviesa. La colaboración con La Joaqui y Fede Vigevani, el éxito del álbum en vivo y la inminente gira nacional reflejan una evolución que va más allá de su popularidad en redes sociales y lo posicionan como una de las figuras con mayor proyección dentro del pop urbano argentino.