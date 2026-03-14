Ian Lucas contó por qué no prosperó su relación con Evangelina Anderson: "No quiero hablar más"

El influencer volvió a acusar a la modelo de banalizar el vínculo que construyeron y aseguró que decidió ponerle un freno.

El influencer Ian Lucas volvió a referirse a su vínculo con la modelo Evangelina Anderson tras el revuelo mediático generado por las versiones sobre un supuesto romance entre ambos. Luego de regresar de México, donde viajó para grabar contenido con Fede Vigevani, el creador de contenido habló con la prensa y explicó por qué la relación no avanzó .

El youtuber fue abordado por el programa Puro Show y respondió preguntas sobre las imágenes que circularon en redes sociales donde se los veía a los besos. En ese contexto, reconoció que hubo encuentros entre ambos, aunque aclaró que nunca llegó a desarrollar sentimientos más profundos .

“Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo ”, le explicó el joven al cronista del ciclo televisivo. Además, aseguró que decidió dejar de seguir a la ex pareja de Martín Demichelis en redes sociales para evitar mantener cualquier tipo de contacto con ella.

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Durante la entrevista, el participante de Masterchef Celebrity también manifestó su intención de cerrar definitivamente el tema. “No quiero nombrarla más, no quiero hablar más. Si ella venía a mi casa y subía una historia, en ningún momento fue de mi parte. Si después me hacés quedar con un boludo, bueno”, expresó.

Las declaraciones se produjeron luego de que Anderson negara en distintas entrevistas haber mantenido una relación sentimental con Lucas. La modelo sostuvo públicamente que entre ellos solo existió un vínculo laboral, a pesar de las imágenes difundidas en las que se los ve besándose.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Ian Lucas

En una entrevista en el programa Cortá por Lozano, la modelo reiteró su postura y explicó el contexto en el que se produjeron esas escenas. “La verdad es que, como todos saben, vengo de una separación muy reciente. No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo que para mí no pasó, que para mí no fue más que un compañero de trabajo”, afirmó.

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La modelo también se refirió a las imágenes que se viralizaron y que fueron tomadas durante las grabaciones del ciclo culinario comandado por Wanda Nara. “Nuestros compañeros del reality nos pidieron ‘pico, pico’”, explicó al hablar sobre el momento en el que se produjo el beso.

Actualmente, Lucas y Anderson no mantienen contacto y el vínculo entre ambos estaría completamente terminado. A pesar de la polémica, el influencer expresó que guarda afecto por los hijos de la modelo, Bastián, Emma y Lola, con quienes aseguró haber compartido distintos momentos durante el tiempo en que se frecuentaban.