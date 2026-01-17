"Se pudrió todo": escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Los mediáticos, luego de la separación, no se dirigen la palabra en Masterchef Celebrity y la modelo incluso se quejó con la producción.

El clima dentro de MasterChef Celebrity sufrió un cambio abrupto tras confirmarse que el vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas llegó a su fin . Lo que comenzó como una complicidad evidente ante las cámaras se transformó en una distancia que hoy marca el ritmo de las grabaciones del reality. Según la información brindada en el programa LAM, la relación se rompió definitivamente y los protagonistas ya no se dirigen la palabra en el estudio.

La noticia generó una fuerte reacción por parte de la modelo, quien habría negado el romance de manera tajante ante los rumores de ruptura. Ángel de Brito reveló que la participante se comunicó con la producción para expresar su malestar y desmentir cualquier vínculo sentimental previo con el joven. “Llamó a Guido para insultarlo por hablar de separación y decirle ‘yo nunca estuve con este pibe’ ”, relató el conductor sobre el descargo de la exvedette.

A pesar de las desmentidas de la ex pareja de Martín Demichelis, otros periodistas mantuvieron su versión sobre la existencia de un noviazgo que se desarrollaba fuera de la pantalla. Pilar Smith explicó que los integrantes del certamen solían encontrarse y compartir momentos en privado hasta que surgió el conflicto por la exposición mediática. “Se llevaban muy bien, salían, frecuentaban y se veían”, sostuvo la periodista al detallar cómo era la dinámica de los mediáticos antes del quiebre.

El punto de discordia principal habría sido la diferencia de criterios sobre la formalización del vínculo ante el público y la prensa de espectáculos. Mientras el joven tenía intenciones de hacer oficial el romance, la modelo prefería mantenerlo en un plano de menor perfil o simplemente como parte de un show televisivo. “Él tenía ganas de blanquear y ella no”, remarcó Smith sobre la causa que terminó por desgastar la relación entre ambos.

Esta falta de acuerdo provocó que la tensión se trasladara directamente al set de filmación, donde el cambio de actitud es notorio para todos los presentes. Los videos y la buena onda que solían mostrar en redes sociales desaparecieron para dar paso a una indiferencia total durante las extensas jornadas de trabajo. “Ahora está todo mal y no se dirigen la palabra. Se ignoran por completo”, aseguró la comunicadora sobre el presente de los participantes.

Incluso, se mencionó que el comportamiento de ambos durante las grabaciones pasó de la cercanía a un esfuerzo por cumplir con las exigencias del programa sin interactuar genuinamente. Según los especialistas, el distanciamiento es tan marcado que pronto será evidente para la audiencia que sigue el certamen culinario noche tras noche. “Pasaron de hacer videos a no querer verse las caras”, insistió Smith al observar el comportamiento actual en los camarines.

Cuál es la postura del programa ante el quiebre del vínculo

Por otro lado, se supo que los involucrados intentan disimular el conflicto frente a las cámaras para no afectar la dinámica de la competencia ni los planes de la producción. Sin embargo, detrás de escena la situación es irreversible y el malestar de los protagonistas es un secreto a voces entre sus compañeros. “Están remando para la cámara”, afirmó la periodista Juli Argenta sobre el difícil momento que atraviesan los concursantes.

La producción del reality, consciente del interés que genera la historia, intentaría mantener viva la expectativa sobre el romance a pesar de que el vínculo está totalmente roto. No obstante, las versiones coinciden en que no existe ninguna posibilidad de reconciliación debido a los fuertes cruces que se produjeron recientemente. “A la producción le sirve seguir fogoneando esta pareja, pero se pudrió todo”, sentenció Argenta.