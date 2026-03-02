Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La noticia fue confirmada por un medio deportivo de Italia. La modelo y el futbolista se convirtieron en padres por primera vez.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue confirmada por el portal italiano Corriere Dello Sport pasadas las 10 horas Argentina.

Según el portal, el nombre elegido para la niña es “ Gia ” y nació en el Ospedale Gemelli de Roma. Al principio, Oriana había expresado su deseo de dar a luz en Argentina para tener cerca a su familia, pero finalmente se quedó en Italia por los compromisos del futbolista

“Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí”, había dicho Oriana en una entrevista reciente.

En paralelo, Pilar Smith, periodista de América confirmó a través de un tuit el nacimiento de la bebé. “Felicidades Oriana Sabatini y Dybala”, escribió la periodista.

La llegada de la primera nieta de Catherine Fulop sería el 11 de marzo, mismo día del cumpleaños de la actriz venezolana.