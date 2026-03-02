Qué nombre eligió Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su primera hija

Luego de que se conociera el nacimiento de su hija, se conoció el nombre elegido. La particular historia de la elección.

Desde Italia llegaron noticias inesperadas para esta fecha del mes. Mientras todo estaba preparado para que ocurriera el 11 de marzo, Oriana Sabatini fue madre esta mañana en el Ospedale Gemelli de Roma donde vive junto a su pareja Paulo Dybala producto de que la carrera deportiva del jugador transcurre en el club que lleva el nombre de la ciudad.

Los rumores empezaron a correr desde el país europeo cuando distintos medios lanzaron la información públicamente en controversia a lo previsto. Mientras tanto, Catherine Fulop y Ova Sabatini , los padres de Oriana, la están acompañando en el lugar durante el proceso reciente.

Entre la información que trascendió, se conoció cuál es el nombre de la niña. Tal como había adelantado a medios locales, se llama Gia. “Es un nombre de una película que vi a los 15 años. Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’. Luego hice una lista de mil nombres, y cuando llamaron para decirme que era niña, pensé: ‘¡Tiene que llamarse así!’”, h abía confesado sobre el nombre de la niña que habría pesado tres kilográmos en su nacimiento, según expresó el periodista Fede Flowers.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue confirmada por el portal italiano Corriere Dello Sport pasadas las 10 horas Argentina.

Nació en el Ospedale Gemelli de Roma. Al principio, Oriana había expresado su deseo de dar a luz en Argentina para tener cerca a su familia, pero finalmente se quedó en Italia por los compromisos del futbolista

“Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí”, había dicho Oriana en una entrevista reciente.

En paralelo, Pilar Smith, periodista de América confirmó a través de un tuit el nacimiento de la bebé. “Felicidades Oriana Sabatini y Dybala”, escribió la periodista.

La llegada de la primera nieta de Catherine Fulop sería el 11 de marzo, mismo día del cumpleaños de la actriz venezolana.