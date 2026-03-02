Beto Casella listo para el fracaso de su programa: qué dijo sobre el bajo rating

El conductor de BTV habló sobre el rating y el panorama a futuro que imagina con el programa.

Beto Casella sorprendió cuando anunció que ya no seguía con el programa histórico Bendita por el canal 9 luego de claras diferencias con el mismo. Allí se separaron los caminos incluso con su compañera Edith Hermida , que se quedó con la conducción del antiguo programa mientras que el conductor comenzó una carrera en América TV.

Sin embargo el nuevo comienzo tiene la misión de volver a encontrarse con su público en otro canal, con otros actores, entre otras cosas para volver a tener rating. Y esa es una estadística que complica y marca futuros. Luego de que se conozca que promedió dos puntos de rating en sus primeros días quedando tercero la franja horaria y fuera del top 3 del canal, desde la dirigencia estarían disconformes por los números.

Ante eso, Casella contó: "Nos van a dejar de elegir a todos, pero yo estoy preparado y re tranquilo. Siempre lo espero para el viernes que viene. Siempre jodo con que viene un gerente y te dice: 'Tengo un programita para vos, el sábado a las 4'. Con eso, te están diciendo que se termina".

BETO CASELLA

"Este programa va a calzar en la noche de América", aseguró y dijo: "Yo pensé que se venía la mitad, sin embargo, se vinieron casi todos. Seguimos teniendo la esencia de Bendita".

"Tenemos cosas que preparamos y pre producimos que todavía no salieron al aire. Me doy el gusto de hacer una entrevista, que en Bendita no se podía. En los informes, ya no le dedicamos tres minutos a Wanda-China, en un informe ponemos tres o cuatro temas del día. El informe me sigue gustando, aunque me digan que nos parecemos a Bendita", cerró.