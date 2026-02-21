Beto Casella contó detalles de su salida de Canal 9: "Me hubiera ido igual"

Beto Casella cumplió su primera semana al frente de BTV (Buena Televisión) en la pantalla de América TV, marcando el fin de una era de dos décadas en Canal 9 . El conductor se mostró entusiasmado con el balance inicial, destacando que el objetivo primordial era consolidar la química con su nuevo y numeroso panel. En una charla íntima con Teleshow, el presentador analizó: “ La gente dice ‘vamos a ver a Casella’, y eso se traslada de un canal al otro”.

El nuevo ciclo propone una estética renovada y un contenido que busca despegarse del resumen diario de noticias para enfocarse en informes temáticos y música en vivo. El presentador explicó que más de la mitad del programa es inédito respecto a su etapa anterior, aunque reconoce que su impronta personal es un sello inevitable que atraviesa cualquier formato. A pesar del cambio de aire, el conductor confesó que lo más difícil fue dejar atrás a compañeros con los que compartió casi veinte años: “Hay relaciones inquebrantables" .

La salida de Bendita no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un desgaste que el animador venía sintiendo con el contexto institucional de su anterior señal. El periodista reveló que, incluso sin la oferta de América, hubiera buscado un nuevo horizonte , confiando en su intuición y en el afecto que recibe del medio. Durante la entrevista, mencionó con orgullo los mensajes de apoyo que recibió de grandes figuras de la cultura nacional: “Me sigue sorprendiendo que haciendo un programa liviano tenía televidentes como Charly o el Indio Solari ”.

El recuerdo de Beto Casella para Edith Hermida

Casella también se refirió a su vida fuera de los flashes, definiéndose como un hombre profundamente familiero y alejado de los eventos de la farándula. Para él, el éxito en la televisión es una "yapa" de su carrera como comunicador gráfico y no teme al día en que las luces del estudio se apaguen definitivamente. Su mayor preocupación, según contó, es el legado y la imagen que dejará para sus hijos y nietos una vez que se retire de la pantalla. En relación a su eventual salida de los medios, Beto sentenció: “Le di mucho amor a la tele, pero no soy de los que dicen ‘le di mi vida’”.

Finalmente, el conductor abordó su visión sobre lo popular, forjada en sus años como vendedor ambulante y su infancia en el conurbano bonaerense. Aseguró que hoy la popularidad está fragmentada y que su brújula siempre fue la intuición para conectar con el público trabajador. Sobre su vínculo con la locutora y colega Edith Hermida, el presentador confesó con nostalgia: “Nos extrañamos mutuamente y nos comprometemos a volver a laburar juntos”.