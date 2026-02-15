Tras los comentarios homofóbicos, Beto Casella hizo un llamativo pedido de disculpas

El conductor aseguró que el audio que se filtró fue "desagradable", aunque saltó en defensa de su compañero Joe Fernández.

Beto Casella realizó un extenso descargo público tras el escándalo generado por comentarios homofóbicos hacia el bailarín Valentín Fresno en su programa de radio. El conductor de Rock & Pop buscó aclarar que sus expresiones personales hacia el integrante del Teatro Colón siempre fueron de admiración. Al respecto, el periodista explicó en sus redes sociales: “ Mis conceptos hacia Valentín son laudatorios y elogiosos . Y no se trata solo de un elogio radial”.

El presentador reconoció que durante la emisión se filtró un audio desagradable proveniente de un compañero , el cual no logró detectar ni frenar a tiempo debido a la dinámica del vivo. A su vez, admitió que, aunque se trataba de un personaje humorístico, el contenido resultó ofensivo y requería una reparación inmediata para el joven afectado. Sobre este punto, el ex "Bendita" fue contundente al afirmar: “Si trascendió nuestra audiencia diaria y ofendió, no hay excusas: el desastre ya estaba hecho ”.

El animador defendió su trayectoria de más de dos décadas en los medios y aseguró que no tolera la discriminación dentro de sus equipos de trabajo bajo ninguna circunstancia. El conductor confió en el arrepentimiento de Joe Fernández , autor de los dichos, y reveló que se comunicó personalmente con el bailarín para ofrecerle todo su apoyo profesional. En relación a su postura ideológica, el periodista sentenció: “No trabajaría ni cinco minutos con alguien que tenga el mínimo rasgo homofóbico , me parece absurdo tener que aclarar eso”.

Por su parte, el panelista también utilizó sus plataformas digitales para manifestar su arrepentimiento y pedir perdón directamente al integrante del ballet estable del prestigioso teatro. El tarotista admitió que se dejó llevar por la búsqueda de humor y que, al revisar el material, comprendió la gravedad de sus palabras fuera de contexto. En su pedido de disculpas, Fernández reconoció su error: “Me extralimité, me pasé e hice comentarios desubicados que no tenía que haber hecho”.

El escándalo que tuvo como protagonista a Joe Fernández

Sin embargo, no se trata del primer episodio que apunta contra el comunicador: las denuncias de 2018 surgieron en el marco de una ola de testimonios en redes sociales bajo el hashtag #MiraComoNosPonemos, tras el caso de Thelma Fardin. En aquel entonces, diversas mujeres acusaron al panelista de acoso, manipulación y abuso de poder, alegando que utilizaba su fama y conocimientos de astrología para propiciar encuentros de índole sexual.