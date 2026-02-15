Cambio de conducción en SEJuN: asumirán las nuevas autoridades

La nueva conducción del gremio judicial adelantó el traspaso en medio del conflicto salarial y convocó al acto de asunción para el miércoles en la capital neuquina.

El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Neuquén ( SEJuN ) inició el proceso de transición hacia una nueva conducción sindical, encabezada por Santiago Alonso , en un contexto marcado por el conflicto salarial sin resolver y la necesidad de fortalecer la representación gremial. La nueva dirigencia anticipó que una de sus primeras acciones será exigir la reapertura de instancias de negociación salarial.

El traspaso de conducción se concretó el viernes 13 de febrero, con una reunión entre la conducción entrante, liderada por Alonso, y la saliente, encabezada por Claudio Salazar. En tanto, el acto formal de asunción de autoridades se realizará el miércoles 18 de febrero a las 9:30 en el salón Jorge Izquierdo del sindicato, ubicado en la calle Rioja 486 de la ciudad de Neuquén.

Según se informó, el cambio de conducción estaba previsto originalmente para el 27 de febrero, pero se decidió adelantarlo debido a la amplia legitimidad obtenida por la lista ganadora en las elecciones del 10 de noviembre, el conflicto salarial aun sin resolver y la situación general del gremio.

El contexto económico y laboral fue uno de los ejes centrales del anuncio. El gremio judicial es el único sector que continúa sin acuerdo salarial tras las paritarias iniciadas a fines de 2025 y durante lo que va del año.

En ese marco, Alonso afirmó que la situación salarial es “crítica” y remarcó la pérdida del poder adquisitivo, la falta de previsibilidad y la ausencia de instancias reales de negociación. Como primera medida, la nueva conducción insistirá en la convocatoria a una mesa de negociación salarial con el gobierno provincial.

Elecciones y legitimidad sindical

La nueva conducción fue electa en los comicios del 10 de noviembre, en los que la lista Verde, encabezada por Alonso y Griselda Porro, obtuvo más del 50% de los votos, un resultado considerado de alta legitimidad dentro del gremio.

La subsecretaria general electa, Porro, destacó que la nueva etapa buscará fortalecer la defensa de la carrera judicial, discutir condiciones laborales y recuperar la participación de los afiliados en las decisiones gremiales.

Durante el proceso de transición, Alonso sostuvo que la asunción no será un trámite administrativo, sino el resultado de un proceso colectivo de organización y participación. En ese sentido, aseguró que el objetivo es recuperar un sindicato activo, presente y con capacidad real de representación y conflicto cuando la situación lo requiera.

El dirigente también convocó a los trabajadores judiciales a mantenerse organizados, informados y movilizados, y subrayó que los derechos laborales se defienden y se conquistan colectivamente.

El acto de asunción de autoridades del período 2026–2030 se realizará el miércoles 18 de febrero a partir de las 9:30 en la sede del sindicato, en el salón Jorge Izquierdo de la ciudad de Neuquén. Allí se presentará formalmente la nueva conducción sindical y se espera la participación de afiliados y referentes gremiales.