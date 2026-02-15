Buscaban un ladrón y se toparon con su "tesoro verde" en el patio

Allanaron por un robo y hallaron una planta que el sospechoso cultivaba con esmero. También secuestraron una tumbera.

En un procedimiento que parecía rutinario, la Policía terminó encontrando algo más que pruebas de un robo . Este último viernes, efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II junto a la Comisaría 52 de Centenario realizaron un allanamiento en el barrio Vista Hermosa.

Fue en el marco de una causa por un robo ocurrido en enero en el barrio Del Alto , que es la zona de la meseta de Centenario.

La diligencia fue autorizada por la Fiscalía de Robos y Hurtos y tuvo resultado positivo. En el domicilio allanado demoraron a un joven de 29 años señalado como autor del hecho investigado. Pero eso no fue todo lo que ocurrió ese díua, porque los efectivos encontraron algo más que requirió la intervención de otras fuerzas.

El joven de 29 años fue deternido por presunto robo en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, tipo “tumbera”, y descubrieron en el patio una planta de marihuana que el sospechoso cultivaba celosamente.

¿Narcomenudeo o cultivo de marihuana?

El hallazgo obligó a dar intervención al Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de la planta y dio inicio a las actuaciones correspondientes por infracción a la ley de estupefacientes.

Así, lo que comenzó como un operativo por un robo terminó con otro tema judicial para que joven, que ahora deberá responder no solo por el delito contra la propiedad sino también por la tenencia y cultivo de cannabis sativa. Resta saber si era para consumo personal o se dedicaba a la venta.

Un insólito hallazgo a un policía en un pueblo de la Patagonia

Un insólito hallazgo llamó la atención tras un incendio que arrasó con la vivienda de un oficial de policía. Durante las pericias en el lugar, las autoridades detectaron en el fondo del terreno un invernadero con plantas de Marihuana, lo que derivó en el inicio de una causa judicial.

El episodio se registró en la localidad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, donde un incendio de importantes proporciones consumió la vivienda de una oficial de la Policía. Una vez controlado el foco ígneo, durante las tareas periciales en el lugar, los efectivos advirtieron en el sector posterior del terreno la presencia de un invernadero con plantas de características compatibles con cannabis sativa, lo que motivó el inicio de actuaciones judiciales.

El uniformado involucrado tiene 33 años, cumple funciones en la División local y al momento del siniestro se encontraba de licencia. El hallazgo causó fuerte repercusión entre los vecinos, mientras la investigación se orienta a confirmar si se trata efectivamente de cannabis y si el cultivo contaba con autorización o configura una posible infracción a la ley.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió el 13 de febrero, alrededor de las 11, cuando se iniciaron actuaciones judiciales de oficio a partir de un pedido de intervención policial por un incendio en una vivienda ubicada en la chacra N° 51, en cercanías de la Ruta Nacional 40 norte.