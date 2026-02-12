¡El carnaval vuelve a Neuquén! Cómo será la fiesta con 40 corsos, feria y shows este fin de semana largo

Participarán delegaciones provenientes de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala, Cutral Co, Vista Alegre y Cipolletti, además de agrupaciones de la ciudad.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un fin de semana largo a puro color, música y encuentro con una nueva edición del carnaval , frente al monumento a San Martín . La propuesta es abierta, gratuita y participativa, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, y r eunirá a comparsas, organizaciones sociales, comisiones vecinales, centros de adultos mayores y colectividades migrantes de la capital y de distintas localidades de la región.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que “realmente ha tenido muchísima repercusión en la ciudadanía porque hacía muchos años que no se hacía ; si bien el año pasado se hizo un primer festejo mucho más pequeño y menos participativo en cantidad de personas y organizaciones, este año ha tomado la dimensión que toman todos los eventos cuando la ciudadanía en la ciudad de Neuquén se apropia”.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Diversidad, Pluralismo Cultural, Género e Igualdad, Lucas Materre, explicó que “ este domingo 15, a partir de las siete de la tarde, vamos a estar celebrando junto a la ciudadanía el carnaval en la ciudad , una propuesta de la Feria de la Diversidad Cultural, un espacio participativo que llevamos adelante desde la secretaría con colectividades migrantes específicamente”.

De Giovanetti remarcó que el crecimiento en la convocatoria refleja el compromiso de vecinos y vecinas con los espacios públicos y con las celebraciones que fortalecen la identidad colectiva. La programación está pensada para que familias, grupos de amigos y turistas puedan disfrutar de una experiencia completa, combinando música, danza, gastronomía y tradición.

Luciana De Giovanetti y Lucas Materre

El festejo comenzará a las 19 con la Feria de la Diversidad Cultural, que incluirá estands gastronómicos y culturales donde se podrán saborear platos típicos y conocer propuestas artesanales de distintas comunidades. Desde ese horario también habrá shows artísticos en el escenario principal, que se extenderán hasta la medianoche.

A las 21 será el momento central de la noche con el desfile de corsos, que recorrerá la avenida desde el monumento hasta la esquina del Banco Nación, bajando y subiendo por la mano contraria.

Serán 40 los corsos que participarán del desfile, con delegaciones provenientes de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala, Cutral Co, Vista Alegre y Cipolletti, además de agrupaciones de la ciudad de Neuquén.

“Aproximadamente son entre 800 y 1000 personas que van a estar desfilando, de todas las edades, de todos los grupos que van a participar”, precisó Materre, al resaltar la magnitud de la convocatoria y el trabajo previo de comparsas y grupos artísticos que vienen preparando vestuarios, coreografías y carrozas.

De Giovanetti agregó que “va ser un espacio de alegría, de mucho color, de mucha participación, así que los esperamos a todos que nos acompañen”. Subrayó que la iniciativa no solo recupera una tradición que durante años estuvo ausente en la ciudad, sino que también consolida un proceso de construcción colectiva que involucra a instituciones, organizaciones y vecinos durante todo el año.

carnaval Cutral Co.jpg

Cómo surgió la iniciativa de esta celebración en la ciudad

El carnaval surge como parte de los espacios participativos impulsados por el Consejo de Migrantes y este año, por decisión del intendente Mariano Gaido, se amplió la convocatoria y el alcance territorial.

Además del desfile y los espectáculos, el evento contará con un amplio despliegue organizativo para garantizar la seguridad y la circulación en el sector céntrico. El recorrido definido permitirá que el público se ubique a lo largo de la avenida para disfrutar del paso de las carrozas y comparsas, generando un circuito dinámico y accesible.

Desde el municipio se recomienda asistir con anticipación para recorrer la feria, elegir ubicación y aprovechar todas las propuestas desde el inicio de la jornada.

La propuesta se inscribe en una política pública orientada a fortalecer la interculturalidad, el respeto por la diversidad y la integración de las distintas comunidades que conviven en la capital neuquina. Con esta celebración, Neuquén reafirma su perfil como ciudad de eventos y punto de encuentro regional durante los fines de semana largos, convocando tanto a residentes como a visitantes.