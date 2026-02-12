Se acerca un fin de semana largo de cuatro días, ideal para disfrutar de un descanso extra. Pero anticipan unos días de "invierno" en pleno verano. Qué zonas serán las afectadas.

Nieve, días fríos y hasta 100 mm de lluvia: anticipan alerta para el finde largo de Carnaval.

Por estas horas, previo a lo que será el inicio del primer fin de semana largo del 2026 , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo por la presencia de lluvias intensas, vientos fuertes y granizo en casi la mitad del país. A esto se suma una advertencia sobre los fuertes fenómenos climáticos que impactarán en distintas zonas durante los feriados de Carnaval.

El lunes 16 y martes 17 de febrero serán dos jornadas de feriado nacional en Argentina por los festejos de Carnaval , sumados al sábado y domingo, se conformará un fin de semana largo de cuatro días, ideal para que la mayoría de los trabajadores disfruten de un descanso extra. Pero en algunas zonas del país, lamentablemente, el clima no acompañará y ya se anticipa unos días de "invierno" en pleno verano.

Según precisó el sitio especializado Meteored, el escenario meteorológico para los próximos siete días presenta condiciones de gran contraste en el territorio nacional: días cálidos y días fríos, zonas con humedad persistente y lluvias dispersas, sensaciones térmicas elevadas , especialmente en la región Pampeana y el noreste argentino, en tanto que la Patagonia presentó temperaturas típicas del otoño y en algunos casos hasta invernales.

patagonia

Bajo este panorama, los especialistas advirtieron que se anticipan cambios significativos con precipitaciones y tormentas que ameritan la emisión de alertas, como así también la presencia de das fríos y hasta nieve.

Días de invierno en pleno verano: en qué zonas se esperan posibles nevadas

Meterored anticipó que se espera el ingreso de aire frío en el inicio del fin de semana, y otro a partir del martes 17 de febrero. Estos sistemas aportan aire más fresco y viento moderado, generando temperaturas máximas sensiblemente más bajas que en el resto del país.

Las áreas más afectadas serán el centro y norte patagónico, donde se esperan días con nubosidad variable y probabilidad de lloviznas intermitentes, con noches más frescas y sensación térmica baja.

Y en el extremo austral se presentará probabilidad de lluvia y viento persistente. Incluso no se descartan algunas nevadas en el sur de Tierra del Fuego y una pequeña porción del sudoeste de Santa Cruz. Tal como sucedió hace unos días atrás en la cordillera, en la zonas de El Bolsón y Bariloche.

Tormentas y lluvias de hasta 100 mm

Hacia el sábado, se observará un aumento variable en la nubosidad, con moderada a baja chance de chaparrones débiles y aislados por la tarde, especialmente en centros turísticos costeros y algunos sectores del centro de Buenos Aires, sin acumulados significativos.

buenos aires

La inestabilidad se refuerza a partir de la noche del sábado, con la llegada de un nuevo frente frío que dará lugar a lluvias y tormentas más generalizadas en toda la provincia, para mejorar en forma temporaria el lunes, ya que martes y miércoles otro frente será el responsable de una nueva desmejoría en las condiciones.

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos también estarán bajo la influencia de un frente de aire frío que activará tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. La precipitación acumulada hasta la noche del lunes 16 podría acumular gran cantidad de agua en algunos sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

En algunos casos las tormentas pueden ser perjudiciales por la intensidad, los acumulados, que pueden ser en el orden de los 100 mm de manera puntual y las ráfagas de viento. El tiempo presentará mejorías temporarias hasta el martes que viene inclusive.

Sensación térmica elevadas: en qué zonas se registrarán

Según indica Meteored, se seguirán registrando temperaturas por encima de los valores normales en el noroeste y noreste, con días dominados por sol y nubosidad variable.

noroeste

"Esta combinación favorece la formación de tormentas aisladas por la tarde o noche, especialmente en sectores más cercanos a zonas montañosas, con la chance de chaparrones localizados. Las condiciones se estabilizarían hacia el lunes 16, ya sin tormentas aunque se mantiene la chance de lluvias aisladas", detallaron.

Los próximos días continuarán con calor húmedo y sensación térmica elevada, situación que se mantendrán hasta el fin de semana, cuando los chaparrones y tormentas de variada intensidad favorezcan un leve descenso de temperatura.