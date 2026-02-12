Tras un operativo policial recuperaron una moto y el casco robados a un vecino horas antes

El robo fue cometido en Centenario y el procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de Vista Alegre. La causa tramita en la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El robo de motos, generalizado en la región, se ha convertido en una preocupación para los vecinos. En este contexto, un operativo policial permitió recuperar una moto y el casco de seguridad de un vecino que había denunciado el hecho horas antes en la Comisaría Quinta de Centenario .

Fue el personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre quien comenzó a trabajar en recuperar la moto tras un alerta emitida por el Centro de Monitoreo que informaba sobre la circulación de una moto recientemente sustraída. De inmediato, los efectivos que patrullaban la zona localizaron al sospechoso en inmediaciones de la calle Francisco Molla.

En el lugar, procedieron a darle la voz de alto e identificarlo. El individuo se desplazaba a bordo de una motocicleta de 150cc, la cual coincidía con el rodado denunciado como sustraído horas antes en jurisdicción de Centenario. Tras las verificaciones correspondientes, se dispuso la demora del conductor y el secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado a la unidad policial para continuar con los trámites judiciales de rigor.

robo moto centenario vista alegre

Horas más tarde, el propietario del rodado se presentó en la dependencia policial, donde se procedió a la restitución formal y del casco de seguridad, elementos que fueron reconocidos como de su propiedad, bajo intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Cayó una banda por robos en Neuquén

En tanto, un operativo policial permitió desarticular una banda dedicada a cometer robos en la ciudad de Neuquén: recuperaron autos robados, secuestraron armas de fuego y drogas. A su vez, lograron demorar a varias personas mayores de edad. El procedimiento también fue encabezado por personal de la División Robos y Hurtos en el marco de una investigación iniciada tras un violento robo.

El hecho que dio origen a la pesquisa se registró el sábado por la noche, cuando un matrimonio se ausentó de su vivienda alrededor de las 21. Al regresar en la madrugada, se encontró con un escenario alarmante: el portón había sido forzado y su auto, un Renault Clio, ya no estaba. Al ingresar a la casa, confirmaron que el interior había sido completamente revuelto y registraron faltantes de objetos de valor, lo que evidenciaba un robo planificado y ejecutado con rapidez.

Tras la denuncia, los investigadores pusieron en marcha una serie de tareas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. El trabajo incluyó entrevistas a las víctimas, ciberpatrullaje en redes sociales, análisis de cámaras de seguridad de la zona y el estudio de posibles coincidencias con otros hechos bajo un modus operandi similar.

robos armas de fuego autos robados

Las pistas condujeron a domicilios del barrio Hipódromo que podrían estar vinculados con la maniobra delictiva. Demoraron a un joven de 22 años y otro de 19, quienes durante la huida arrojaron un arma de fuego tipo revólver y marihuana en envoltorios.

En uno de los domicilios se logró recuperar el Renault Clío robado. Cabe destacar que el auto presentaba sustitución de dominio, una maniobra que suele utilizarse para dificultar su identificación y posterior rastreo. En ese procedimiento también fue demorado un joven de 22 años.

El segundo hogar inspeccionado reveló un panorama aún más comprometedor: los agentes secuestraron autos con pedido de secuestro vigente, documentación apócrifa, armas, joyas y herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer robos. A esto se sumó el hallazgo de una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína, superior a los 66 gramos.