Persecución policial en Valentina Norte: atraparon a un hombre armado que intentó entrar a una casa

El episodio ocurrió este martes en zona de chacras. El revólver quedó secuestrado para su análisis.

Este martes ocurrió un episodio que involucró el uso de arma de fuego y generó gran tensión en el barrio Valentina Norte del oeste neuquino: denunciaron el intento de ingreso a una vivienda y personal de la Comisaría 12 debió intervir. Mientras los efectivos realizaban el rastrillaje se escucharon disparos, hasta que se logró el hallazgo y la demora del sujeto.

El procedimiento se inició a las 9.30 cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) emitió un requerimiento que advertía sobre movimientos sospechosos en una casa ubicada en la calle Punta Indio y Crouzeilles. Según la información oficial, un individuo vestido con ropa oscura habría intentado entrar a la propiedad, lo que generó preocupación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso ya se había dado a la fuga a pie y se desplazaba por el interior de las chacras cercanas, favorecido por un sector que dificulta la búsqueda de personas.

De inmediato, se montó un operativo más nutrido para tratar de ubicarlo y de que la situación escale. Mientras los policías realizaban las diligencias para reconstruir lo ocurrido y dar con el hombre se escucharon detonaciones de armas de fuego. Esa señal elevó el nivel de alerta y obligó a reforzar el despliegue del operativo, ante el potencial riesgo para los vecinos.

comisaria 12 valentina norte María Isabel Sanchez

Cómo fue el operativo para atrapar al hombre armado

Con refuerzos en camino, los efectivos iniciaron un rastrillaje en un loteo lindante donde finalmente lo encontraron: estaba armado y recostado en una pared, con evidente cansancio y exaltación, lo cual requería medidas de cautela para evitar un desenlace violento.

Fuentes policiales indicaron que, frente a la complejidad del escenario, se aplicó un procedimiento de mediación para intentar que el hombre depusiera su actitud. Tras momentos de tensión, los efectivos lograron reducirlo y desarmarlo sin que se produjeran heridos, ni entre el personal policial ni entre los vecinos.

El sujeto fue demorado en el lugar y posteriormente trasladado a la unidad policial interviniente, donde quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, se avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, el origen del arma y las posibles imputaciones.

persecucion valentina norte arma

El rápido accionar policial permitió controlar una situación considerada de alto riesgo y llevar tranquilidad a los habitantes del barrio, que durante algunos minutos vivieron momentos de incertidumbre ante la presencia de un hombre armado y los disparos que interrumpieron la calma de la mañana.

La Policía salvó a un joven que intentó saltar del puente peatonal de Ruta 7

La rápida intervención policial evitó una tragedia este último martes en un lugar de gran circulación de Neuquén, cuando un joven de 23 años intentó arrojarse del puente peatonal ubicado sobre Ruta 7, en la intersección con Doctor Ramón.

El episodio motivó un importante despliegue del personal de la Comisaría Cuarta, del barrio Alta Barda, que se dirigió al lugar, cerca de Avenida Ricardo Alfonsín, tras ser alertado de que un hombre estaría intentando atentar contra su propia vida. Al arribar, los efectivos observaron que el joven se encontraba del lado externo del puente, sobre la baranda, y en una situación de extremo peligro.

Ante la gravedad de la situación y con el fin de resguardar la integridad física, los uniformados se acercaron con cautela y lograron sujetarlo para luego retirarlo de la situación de riesgo, evitando que se autolesionara.

Tras ponerlo a salvo, se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes lo asistieron y lo trasladaron al hospital Castro Rendón para la aplicación de la Ley de Prevención del Suicidio. El accionar civil, policial y médico fue clave para evitar una tragedia y aplicar protocolos de intervención necesarios para resguardar la vida.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135

Línea de Salud Mental de Neuquén (299) 5358191