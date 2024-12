Crítico aumento de suicidios: una problemática que preocupa en Neuquén

"La Mesa Intersectorial para la prevención del suicidio dejó de funcionar a fin del año pasado", advirtió Soto sobre ese espacio que desarrolló un protocolo de intervención como herramienta específica para abordar el suicidio , pero no se llegó a implementar . "Cuando lo presentamos queríamos invitar gente de prensa, pero no permitieron que asistiera ningún medio de comunicación, entonces fue presentado en privado y después vimos que solo fue visado, faltaba la firma del gobernador".

Para continuar y concluir ese trabajo, los referentes expresaron: "queremos reunirnos con (Rolando) Figueroa porque tenemos el protocolo de intervención para poner en acción" y agregaron que "sería una muy buena política pública de hacer porque es una necesidad que surge del pueblo". En este sentido, cabe recordar el pedido de las comisiones vecinales de Neuquén capital, que recientemente firmaron un documento unitario donde interpelaron directamente al gobierno provincial y municipal a raíz de dos casos de suicidios registrados en la misma semana.

SFP Carlos Soto y Daniel Schiro Suicidio (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

Además de solicitar estadísticas actualizadas sobre las muertes autoproducidas de la región, el presidente de la vecinal de Provincias Unidas, Jaime Vallejos, y en representación de todas las vecinales propuso: "hagamos una ruta de trabajo, con gente que sepa del tema para ver cómo lo podemos abordar y no pasen las fiestas y se corte". Por otra parte, la mayor preocupación se refería a la integración socio comunitaria: "Tenemos actividades deportivas en el Gigante del Este para los más chicos, pero desde los 17 en adelante los jóvenes caen en un abismo porque no hay actividades como básquet, fútbol".

Coordinadoras para abordaje de suicidios y lesiones

En medio de la apertura del debate público, el equipo técnico de la Dirección de Salud Mental se reunió con las coordinadoras zonales y dispuso que trabajen en la adaptación de los planes regionales de abordaje de suicidio desde la óptica del nuevo Plan Provincial de Salud 2024 - 2027.

En la jornada, realizada a mediados de noviembre, hicieron foco en el apartado para el abordaje de suicidios y lesiones, una de las 15 líneas de trabajo del plan de salud provincial. También hicieron mención al Protocolo intersectorial de abordaje socio comunitario del suicidio y, en ese sentido, desde el equipo expresaron: "eso habilita a la comunidad a poder acompañar, a poder pensar desde los municipios y otras instituciones, dispositivos para poder acompañar, como talleres de oficios y lugares de esparcimiento, donde te vinculás con el otro”.

suicidio.jpg A mediados de noviembre, coordinadores zonales de Salud Mental presentaron los planes preliminares que trabajan a nivel regional para el abordaje de los suicidios.

Cabe recordar que el Plan de Salud fue actualizado en octubre. El eje se construyó a raíz de una tarea de priorización en base al AVPP (Años de Vida Potencialmente Perdidos) que pone énfasis "en cuánta vida estamos perdiendo a raíz de cada conjunto para expresar el impacto de los problemas en la sociedad y poner énfasis en aquellas condiciones responsables de las muertes prematuras, que son las que mayor impacto social y económico comportan".

Este indicador mostró que en 2022 en total hubo 2973 años de AVPP y en 2023, unos 3800. Por su parte, la Tasa Bruta de Mortalidad por Suicidios indicó que en 2022 fue del 1,1 % y, el año pasado, la tasa ascendió a 1,4%.

La tarea de los interventores comunitarios

Mientras tanto, desde Manos Unidas Por la Paz explicaron que realizan capacitaciones constantes por el territorio de Neuquén y Río Negro, donde mucha gente se acerca para aprender herramientas de prevención y posvención del suicidio, que es el acompañamiento al entorno luego del hecho consumado.

"Nosotros hacemos ahí un sondeo de qué les falta y con qué recursos cuentan y últimamente sale el tema del espacio para que la gente pueda concurrir" para que "vaya a la persona que tiene una emoción negativa y para que esta gente que está formada pueda brindar ese servicio comunitario", relataron.

Por su parte, como interventores comunitarios dijeron que encuentran dificultades para realizar procesos a largo plazo como los que iniciaron en Piedra del Águila, donde según expresaron se había formado un equipo interdisciplinario entre Policía, bomberos y salud, pero cambió la gestión y quedó en suspenso la próxima reunión.

SFP Carlos Soto y Daniel Schiro Suicidio (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Si pudiéramos trabajar así y en los colegios, se podría detectar personas con trastorno de comportamiento suicida antes que lleguen su adolescencia", indicó Carlos sobre uno de los aspectos pendientes.

A su vez, manifestó: "Ahora tuvimos una reunión en Villa Traful a raíz de casos porque la intendente de la Comisión de Fomento estaba interesada, pero bueno, quedó en una charla, igual que San Martín de los Andes quedó en la charla. Yo entiendo que es una parte de cambio de fin de año todo, pero bueno, pongamos en la agenda para el año que viene comenzar con todo".

En este sentido, Daniel expresó: que cada 10 de septiembre es el Día Nacional Provincial de la prevención de suicidio, fecha en la que "se celebra la vida, pero la prevención es sostenerla en el tiempo, hacerla durante el año, no una sola charla". En línea con su par, planteó que lo habitual es que "pasa una situación y ahí se activa todo, después se silencia y el silencio obstaculiza una intervención que uno quiere hacer".

Fin de año y adolescencia

Si bien destacaron que la muerte autoprovocada es multicausal, es decir, no hay un único motivo que conduce a esa intención, advirtieron que hacia fin de año, "el momento de Fiestas es una fecha importante que moviliza muchas emociones y quizás no tanto positivas". Por eso lo señalaron como un momento crítico: "quizá no alcanza el dinero o pierden el trabajo, o están lejos de la familia, o esta ya no existe y puede derivar en un aumento de consumo para tapar este dolor interno; y cuando ya no pueden más acuden a la muerte, pero no la ven como fatal, sino que lo ven como salida".

La preocupación tiene un asidero concreto: el aumento de casos de suicidios. Según los informes brindados por el Ministerio de Seguridad de Nación para la provincia de Neuquén, la evolución anual de la cantidad de víctimas y la tasa cada 100.000 habitantes mostró que del 2022 al 2023 la muerte autoprovocada consumada aumentó un 17%. Este año, con datos extraoficiales, se sabe que el porcentaje incrementó.

suicidios-estadisticas.jpg

Sin embargo, desde Manos Unidas Unidas Por la Paz, prefieren no hablar en términos de estadísticas sino de lo que la gente que acude a sus talleres de formación les pide: "Lo que no se está generando son espacios para que la gente pueda concurrir, no solo que vaya la persona que tiene una emoción negativa, una ideación suicida, sino para que la gente formada pueda brindar ese servicio comunitario".

En este sentido, enfatizaron la importancia de la prevención, dado que el suicidio no es una decisión que se toma de un día para el otro, sino que es un proceso con siete fases donde la persona sufre la acumulación de problemas, de conflictos, crisis, pensamientos suicidas, intentos y finalmente la consumación.

Consultados sobre el motivo por el que las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimientos entre los jóvenes, después de los accidentes de tránsito, los expertos señalaron que "hoy lamentablemente podemos decir que el teléfono, las redes sociales también pasan a ser un factor de riesgo y más aún cuando ahora está habilitado, por ejemplo, los juegos online". Por eso, destacaron que es fundamental la escucha de los adultos y generar espacios de socialización.

Seguidilla de suicidios

Durante la segunda semana de diciembre se registraron cuatro suicidios, en Zapala (15 años), Neuquén (17 años), Cutral Co y Chos Malal (39 años).

"Si bien no podemos dar datos estadísticos en números, sí hay una gran relevancia y un gran incremento, post pandemia mucho más", dijo la psicóloga Aldana Galdón, Jefa de Salud Mental del Hospital de Complejidad al medio Cutral Co al Instante, en septiembre pasado.

“Los consumados cada vez son más en la localidad. Están más en una franja etaria que son los adolescentes y las niñeces”, dijo la profesional, y mencionó que en los últimos meses "nosotros pudimos hacer un chequeo también del incremento de la demanda de atención en salud por intento de suicidio, la ideación suicida".

En cuanto a las tareas de prevención, la Jefa de Salud Mental expresó que "las infancias, los pibes, los adultos, podamos pedir una mano antes de llegar a una situación extrema" y agregó que es necesario el compromiso del entorno íntimo: "mamá, papá, hermanos, amigos, quien sea, los medios. Hablemos todos de suicidio".

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135