Lío Fernández: cómo un neuquino creó la bolsa de empleo más seguida en redes sociales

El creador de la cuenta de Instagram que conecta ofertas laborales con miles de seguidores habló sobre su origen, el boom de Vaca Muerta y cómo detecta estafas.

Lío Fernández se convirtió en una referencia ineludible para quienes buscan trabajo en Neuquén y la región. Su cuenta de Instagram, que publica búsquedas laborales de distintas empresas, nació años atrás de su propia frustración al buscar empleo. Hoy, con miles de seguidores, es el puente entre compañías y postulantes en pleno boom de Vaca Muerta .

"Pasé por muchos trabajos y empecé con un grupo que se llamaba 'solo avisos solicitados y cursos con salida laboral'", contó Fernández. Luego creó su propio perfil bajo su nombre, Lionel Fernández, de ahí el apodo Lío. Lo que comenzó como una iniciativa personal se transformó en una bolsa de empleo informal que hoy consultan a diario empresas y trabajadores.

El camino no estuvo exento de obstáculos. Fernández perdió su cuenta original de Instagram y también fue bloqueado en TikTok . "Uno hace obras del bien y no te dejan ser bueno", ironizó sobre las denuncias que derivaron en el cierre de sus perfiles. Actualmente opera desde una cuenta de respaldo, "Lío Fernández 2", que mantiene la misma dinámica: publicar ofertas laborales verificadas.

Lio Fernandez Bolsa Empleo Instagram (2)

El filtro contra las estafas

Con el crecimiento de su audiencia también llegaron los intentos de estafa. Fernández desarrolló un sistema propio para validar las publicaciones. "A raíz de tantos avisos que llegan, también hubo muchas estafas", admitió. No publica todo lo que le envían: cada oferta pasa por un filtro que incluye verificación de empresas y datos de contacto.

Al principio, Fernández no mostraba su rostro. "Me parecía más importante la idea que la persona", explicó. Pero las mismas empresas comenzaron a pedirle que se identificara para saber con quién estaban tratando. Así, el proyecto ganó en transparencia y credibilidad.

Las fuentes de sus avisos son variadas. "LinkedIn es de donde yo hurto los avisos. Soy un ladrón serial de LinkedIn", bromeó. Pero también reciben propuestas directas de compañías que prefieren que Lío publique por ellas. Muchos de esos contactos provienen de sus anteriores trabajos. "Tengo la buena fortuna de que pasé por muchos trabajos y de la mayoría me fui con una buena amistad", señaló.

Consultado sobre el impacto del desarrollo de Vaca Muerta en las búsquedas laborales, Fernández fue contundente: "Noté un crecimiento. Hay mucho, mucho crecimiento, no solamente en Neuquén, sino en Santa Cruz, en el norte argentino también". El fenómeno no se limita al petróleo: la minería también está traccionando ofertas de empleo en distintas provincias.